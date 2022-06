Dl aiuti: Cenni e Incerti, governo raccolga appello pesca

“Con il dl aiuti il Governo ha già assunto impegni importanti per imprese e famiglie, anche con interventi di redistribuzione. Occorre però uno sforzo ulteriore per agricoltura e pesca, a partire dalla proroga del credito di imposta per il secondo trimestre”. Lo dichiarano le deputate democratiche Susanna Cenni e Antonella Incerti, rispettivamente vice presidente e capogruppo in commissione agricoltura della Camera.

“In modo particolare riteniamo che vada raccolto l’appello che viene anche in queste ore dal mondo della pesca per attenuare il peso del costo del carburante, che sta generando effetti drammatici soprattutto nella piccola pesca del nostro Paese.” “Il Pd – proseguono le parlamentari dem- ha presentato e segnalato numerosi emendamenti che chiedono la proroga della misura, anche con diversi impegni finanziari, nonchè emendamenti che chiedono il sostegno anche alle cooperative di servizio per la pesca. Nelle scorse settimane abbiamo in più occasioni incontrato le imprese di settore, a Roma e in alcuni territori e marinerie. “Gli emendamenti del PD, concludono Cenni e Incerti, raccolgono molte delle esigenze che sono state rappresentate in quelle occasioni. Siamo convinte che il lavoro dei relatori possa riuscire a fornire risposte alle priorità del momento e che vedono nella pesca, nell’agricoltura, con la necessita di accrescere la produzione nazionale, e nella siccità, con il bisogno di rafforzare l’infrastrutturazione irrigua, profili di indiscutibile difficoltà.”