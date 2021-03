Dl covid, De Bonis: rendere più efficiente sistema rilevazione dati e classificazione rischio

"È indifferibile - ha detto in Aula il senatore - che l'Italia disponga di una propria rilevazione, di respiro nazionale e con carattere multicentrico, sui determinanti sociali dell'infezione da SARS-CoV-2. Dobbiamo fare in modo di non inseguire la curva epidemica, bensì di prevenire l'epidemia, anche perché vi sono territori che sono letteralmente in ginocchio. Come la Basilicata, diventata zona rossa per volere del Ministero della Salute e non della Regione sulla base di un indice RT e altri parametri su cui è auspicabile una accurata revisione".

