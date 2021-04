Dl Covid, ecco la road map delle riaperture pronta per il Cdm. Ristoranti al chiuso ripartono dal 1 giugno

Pronta la bozza per il Cdm del decreto Covid deputato a 'riaprire' in sicurezza il Paese.

Il consumo al tavolo nei ristoranti sarà possibile dal primo giugno come anche le palestre. Dal 15 maggio le piscine all'aperto. In alcuni casi saranno previste previste le certificazioni verdi per coloro che sono stati vaccinati.

Dal 1° maggio al 31 luglio 2021 continueranno ad applicarsi le misure contenute nel Dpcm 2 marzo 2021

- dal 26 aprile 2021 tornano sia le regioni “gialle” che quelle “bianche”, saranno quindi possibili gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome che si collocano in tali zone.

- “Freno di emergenza”: rimane la previsione del passaggio in “zona rossa” per le regioni o province autonome nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile.

- dal 1° maggio al 31 luglio 2021, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono introdurre “zone rosse”, nonché ulteriori misure più restrittive:

- nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

- nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

“Certificazioni verdi”: consentiranno gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome collocati in zona arancione o rossa.

Il “Certificato verde” è una certificazione comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigienico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2.

Richiesta di certificazione di avvenuta vaccinazione: chi ha già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del decreto, ma non ha ricevuto alcuna forma di certificazione al momento della somministrazione del vaccino, può richiederla alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa.

Riconoscimento delle “certificazioni verdi” rilasciate da altri Stati

 Le certificazioni verdi rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell’UE sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto.

 Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’UE e validate da uno Stato membro dell’Unione, sono riconosciute come equivalenti a quelle sopra descritte e valide ai fini del presente decreto.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica la bozza di decreto:

