DL CREDITO, CENNI, PD: SOSTENERE AGRICOLTURA E PESCA

"Non ha davvero precedenti l'intervento del governo di queste ore. Credo che vada riconosciuto da tutti il grande sforzo compiuto". Lo sottolinea Susanna Cenni, vicepresidente della commissione Agricoltura della Camera e responsabile Agricoltura del Pd. "La liquidita' garantita in tempi brevi a tutto il sistema produttivo e' il primo grande passo per la ripartenza del nostro Paese, accompagnando gli sforzi che le Pmi e tutte le filiere produttive stanno compiendo. Sara' fondamentale la semplificazione e la velocita' di accesso a questa opportunita' e la sicura copertura di tutti i comparti produttivi che, come sappiamo, hanno spesso norme e strumenti differenziati sia a livello Ue che nazionale", osserva. "A tal proposito sara' importante garantire copertura certa e accesso ai meccanismi previsti dal decreto ai comparti dell'Agricoltura e della pesca, anche attraverso strumenti gia' abituati a fornire garanzie al settore. In queste ore il Pd e' impegnato a migliorare il 'Cura Italia' con importanti emendamenti. Sostegno a filiere in crisi come floricolo, lattiero e ovino; liquidita' per imprese strutturate e realta' che lavorano con HoReCa; tavolo parti sociali e semplificazioni per il reperimento della manodopera; regolarizzazione e sicurezza sanitaria per i braccianti. Queste sono inoltre le priorita' di questi giorni", conclude.

