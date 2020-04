DL CURA, NON PASSANO EMENDAMENTI ALLA CAMERA. TESTO RESTA QUELLO DEL SENATO ED E’ ATTESO IN AULA

Non passano gli Emendamenti al Dl Cura alla Camera. Il testo resta esattamente quello del Senato. Il provvedimento è atteso per oggi in Aula a Montecitorio per il via libera definitivo. Per tutta la giornata di ieri governo, maggioranza e opposizione hanno cercato la quadra su alcuni emendamenti del centrodestra, ma alla fine non sono stati trovati punti di convergenza.

Resta critico il centrodestra per le misure considerate insufficienti per far fronte all'emergenza Coronavirus.

