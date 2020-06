DL LIQUIDITÀ, LEGA: IN COMMISSIONE AGRICOLTURA CENTRODESTRA DICE NO A PROVVEDIMENTO. È FAVORE ALLE BANCHE

"Secco no di tutto il centrodestra, in Commissione Agricoltura, al decreto liquidità. Le misure per l'accesso al credito guardano più alle banche che agli agricoltori, la liquidità è mascherata da prestiti erogati con enorme mole di burocrazia e a condizioni vantaggiose solo per gli istituti di credito. Mancano sostegni diretti al sistema agroalimentare, nessun intervento a compensazione delle perdite subite dal Made in Italy per effetto dei blocchi. Gli agricoltori sono stati lasciati soli in balia della burocrazia e di un mercato che impone condizioni da strozzinaggio per le nostre produzioni di alta qualità. Lasciamo alla maggioranza il voto su un provvedimento inefficace: il Pd pensa alle banche, noi ai nostri agricoltori". Così i senatori della Lega in commissione Agricoltura Gianpaolo Vallardi, presidente, Giorgio Maria Bergesio, capogruppo, Gian Marco Centinaio, già ministro delle Politiche Agricole, e Rosellina Sbrana, componenti della commissione.

