Dl Ministeri: AIC, incomprensibile togliere competenza agriturismi al Mipaaf

"Il passaggio di competenze sugli agriturismi dal Ministero dell’Agricoltura a quello del Turismo ha dell’incomprensibile per tutti noi che ci occupiamo di agricoltura”. Così Giuseppino Santoianni, Presidente dell’Associazione Italiana Coltivatori in merito alla notizia che sta circolando in queste ore. “Siamo stati colti di sorpresa e non vediamo in che modo questo passaggio possa valorizzare le imprese agricole – perché è questo il cuore della loro attività - che si occupano anche di agriturismo a integrazione, valorizzazione e condivisione con i turisti di tale attività”, - prosegue Santoianni – “se c’è una strategia dietro questa scelta desideriamo conoscerla. Ad ogni modo essa non sarebbe il frutto di un confronto con gli operatori del settore e questo è un metodo di lavoro che non condividiamo. Speriamo di avere presto delucidazioni dai Ministeri competenti”.

