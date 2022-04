Dl Peste suina, Rixi (Lega): Via libera con risposte concrete a territorio e attività

“Fino a pochi giorni fa in 36 comuni liguri e una decina in Piemonte non si poteva camminare nei boschi, non si potevano praticare sport outdoor, non ci si poteva prendere cura dei terreni. Situazioni imbarazzanti e insostenibili - economicamente e socialmente - per la diffusione della peste suina. Col via libera finale al decreto entra in gioco un provvedimento che dà risposte concrete al territorio e a tante associazioni che sostengono l'outdoor, le reti sentieristiche, l'escursionismo, l'arrampicata, la pesca sportiva, il trekking. Con la gestione della fauna e degli abbattimenti possiamo far tornare finalmente i nostri cittadini nelle località dell’entroterra che hanno pagato pesantemente i divieti imposti e dare ossigeno a tante attività che possono riaprire con la bella stagione. L’uomo è un elemento necessario per una gestione controllata e consapevole dell’ambiente e del patrimonio faunistico. Il lavoro corale tra Camera e Senato ha permesso un dialogo importante con realtà che troppo spesso da Roma vengono dimenticate”.

Lo dice il deputato della Lega Edoardo Rixi nel corso dell’intervento alla Camera a margine del voto sul dl Peste suina.