DL RILANCIO, BAGNAI, LEGA: GOVERNO INCAPACE DI GESTIRE I SUOI STESSI PROVVEDIMENTI

“Chi non capisce la sua scrittura è un asino addirittura. Il Governo continua a emanare provvedimenti ingestibili, con lo svantaggio di non riuscire a gestirli.” Così il senatore Alberto Bagnai, responsabile economico della Lega. “Abbiamo più volte criticato questo modo di fare del Governo, che per far contente tutte le componenti di maggioranza trasforma in enormi decreti “omnibus” tutti i provvedimenti di gestione dell’emergenza. Per dare a ognuno la propria quota di marchette, si disperdono risorse, si ritardano i tempi, e si rende impossibile una analisi approfondita. Il ritorno in commissione del Decreto Rilancio dimostra che questa nostra critica non è teorica, ma ha un impatto pratico. Nonostante una gestione impeccabile da parte del Presidente Borghi, l’incapacità dei sottosegretari di gestire il pallottoliere degli emendamenti ha lasciato il provvedimento senza copertura per oltre 100 milioni. Il problema non è tecnico, in questo caso, ma politico. Gli uffici della Ragioneria sono essi stessi travolti dall’arroganza e dall’incompetenza di una compagine di Governo che invece di stabilire un rapporto costruttivo con l’opposizione la denigra, attribuendole la responsabilità di ritardi che sono esclusivamente dovuti all’incapacità della maggioranza. In assenza di un percorso condiviso” conclude Bagnai “e in presenza di un simile spreco di tempo e risorse, la Lega non darà deleghe in bianco in occasione del voto sullo scostamento".

