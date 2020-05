DL RILANCIO, CONFCOOPERATIVE LAVORO: IMPRESE SONO SOVRARESPONSABILIZZATE

«Le imprese sono sovraresponsabilizzate. Dopo ammortizzatori sociali insufficienti, misure per la liquidità carenti, rischiare anche una denuncia penale e vedersi così inserire in una black list e non poter più lavorare per la PA è davvero inaccettabile». È quanto afferma Massimo Stronati, presidente di Confcooperative Lavoro e Servizi.

«Dopo oltre due mesi di lockdown, finalmente ripartiamo e ci troviamo ad affrontare non "solo" gli effetti economici dell'emergenza sanitaria e l’applicazione delle normative differente a seconda della Regione in cui si opera ma anche una seria responsabilità: il contagio da Coronavirus che è avvenuto sul luogo di lavoro o nel tragitto casa lavoro o in qualsiasi altra situazione di lavoro è da considerarsi infortunio. È l’ennesimo colpo – aggiunge Stronati – contro le imprese che con estrema difficoltà continuano a garantire le proprie attività e i servizi considerati essenziali per il nostro Paese in momento così drammatico».

Il presidente di Confcooperative Lavoro e Servizi chiarisce che «occorre anche un impegno maggiore per la semplificazione nelle procedure di accesso al credito bancario e per accelerare la cig in deroga. La semplicità e la rapidità nelle procedure di erogazione sono un fattore decisivo per dare ossigeno alle imprese”. Stronati spiega che “le anticipazioni sul decreto cd. Rilancio sul rifinanziamento degli ammortizzatori sociali, del ristoro a fondo perduto per le imprese e un credito d’imposta dell’80% per le spese necessarie per la riapertura sono una buona notizia a patto che siano misure che si estendano nel lungo periodo».

«Bene anche i “crediti d’imposta” legati al recupero del patrimonio edilizio – conclude il presidente di Confcooperative Lavoro e Servizi - con cui si mira al raggiungimento di un interesse collettivo, in quanto si opera per la tutela dell’ambiente e per la prevenzione e sicurezza dell’incolumità dei cittadini. Ma occorre anche in questo caso una programmazione a medio e lungo termine (15 o 20 anni) che consentirebbe una pianificazione pluriennale delle imprese, oltre che degli investitori e dei singoli proprietari. Solo esonerando le imprese dal rischio penale per i datori di lavoro nei confronti dei lavoratori contagiati dal Covid-19 e assicurando meno burocrazia, rapidità, semplificazione e pianificazione pluriennale riusciremo a far ripartire il nostro Paese».

