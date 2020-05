DL RILANCIO, FLORIDIA (M5S): PROVVEDIMENTO CHE METTE IN CAMPO IMPORTANTI MISURE A SOSTEGNO COMPARTO FLOROVIVAISTICO

“Con il Decreto Rilancio sosteniamo il comparto florovivaistico con un contributo a fondo perduto per coloro che hanno visto calare i propri introiti. Nella fattispecie il governo ha pensato a una misura di ristoro per coloro che hanno avuti ricavi sino a 5 milioni di euro. Per il 2020 il dl Rilancio prevede inoltre un apposito fondo per le filiere agricole in difficoltà di 500 milioni di euro. Nei prossimi giorni sarà importante il lavoro parlamentare di concerto con il comparto florovivaistico per mettere in atto misure di ristoro adeguate che possano risollevare e rilanciare il settore”.

