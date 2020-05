DL RILANCIO, GADDA, IV: RISORSE A FONDO PERDUTO RIGUARDERANNO ANCHE AGRICOLTURA

"Al settore agricolo é stato chiesto di sostenere l'emergenza del lockdown dovuto al Covid garantendo la continuità delle produzioni. Il decreto in arrivo nel cdm delle prossime ore interverrà con alcune misure rivolte ai comparti che hanno sofferto maggiormente, e sosterrà la ripresa. In questo senso anche le risorse a fondo perduto previste per tutti i settori economici riguarderanno anche l'agricoltura, la ministra Bellanova è in prima linea su questo." Lo sostiene Maria Chiara Gadda, Capogruppo IV in commissione agricoltura Camera dei deputati. "Italia Viva sostiene l’attività del governo affinché si diano risposte immediate al mondo agricolo e della pesca, per questo ci stiamo impegnando affinché i dubbi emersi dalla lettura delle bozze del DL Rilancio in particolare all’articolo 28 siano al più presto fugati, garantendo alle aziende agricole il medesimo trattamento degli altri settori"

