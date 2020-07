DL RILANCIO, GALIZIA (M5S): SODDISFATTA PER OK A EMENDAMENTO SU INDENNITÀ DI 950 EURO AI PESCATORI

"Grazie a un emendamento al decreto Rilancio, riformulato a partire da una mia proposta e approvato ieri in commissione Bilancio, sarà riconosciuta un’indennità mensile di 950 euro per il mese di maggio 2020 ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata”. Così la deputata del MoVimento 5 Stelle in commissione Agricoltura Francesca Galizia

"L’indennità non concorrerà - precisa la deputata - alla formazione del reddito. Sono particolarmente soddisfatta del risultato raggiunto perché darà una boccata di ossigeno a tanti pescatori che a causa dell'emergenza coronavirus si ritrovano in serie difficoltà economiche. Dopo il mese di fermo i pescherecci sono tornati in mare, tuttavia la chiusura dei classici canali che stagionalmente si forniscono di pesce, come ristoranti, alberghi e mense scolastiche, ha determinato una contrazione delle vendite senza precedenti, che ha messo in crisi il comparto italiano della pesca”.

“Ecco perché - prosegue - ho ritenuto fosse fondamentale intervenire con un emendamento a supporto di una categoria, quella dei pescatori autonomi, che costituisce insieme a tutto il comparto pesca, un insieme di figure di punta della nostra economia regionale, le quali al pari di altre hanno e stanno subendo forti contraccolpi dovuti all’emergenza in atto” conclude la deputata del MoVimento 5 Stelle.

