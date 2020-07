DL RILANCIO, GALLINELLA, M5S: CON NOSTRO EMENDAMENTO NUOVO IMPULSO A MODELLO INNOVATIVO

“Con l’approvazione dell’emendamento al Decreto Rilancio a favore delle società benefit, diamo un nuovo impulso al modello innovativo e d’avanguardia che può rappresentare per il futuro un volano per lo sviluppo sostenibile” – afferma il presidente Comagri Filippo Gallinella. “Nello specifico, il provvedimento prevede per le cosiddette società benefit il riconoscimento di un credito di imposta, finanziato in totale per 7 milioni di euro per l’anno 2021, nella misura del 50% dei costi di costituzione o trasformazione: l’obiettivo è quello di promuovere queste particolari società, ufficializzate con la legge di Stabilità del 2016 (208 del 2015) che nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, enti, associazioni ed altri portatori di interesse. La proposta – prosegue Gallinella – prevede inoltre l’istituzione di un fondo (3 milioni per il 2020), in capo al ministero dello Sviluppo Economico, finalizzato alla promozione delle società benefit sul territorio nazionale. Un emendamento che ho decisamente sostenuto anche attraverso diversi convegni sul tema, in quanto credo fermamente nell’importanza di misurare oggettivamente il valore della sostenibilità, a garanzia di un maggiore valore del prodotto, tanto più se agricolo o agroalimentare. Infine, tale provvedimento – conclude Gallinella – traccia una strada importante per l’Italia per il raggiungimento dell’obiettivo di Sviluppo Sostenibile previsto dall’Agenda 2030”.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.

This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.

Cookie & Privacy Policy OK