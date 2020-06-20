DL RILANCIO, GLI EMENDAMENTI ‘AGRICOLI’ DI FRATELLI D’ITALIA

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica gli emendamenti in materia agricola presentati dal Gruppo Fratelli D'Italia alla Camera al Dl Rilancio:
Dossier_emendamenti_dipAgricoltura_FdI_AC2500_
-RIPRODUZIONE RISERVATA-
Qui di seguito AGRICOLAE pubblica gli emendamenti in materia agricola presentati dal Gruppo Fratelli D'Italia alla Camera al Dl Rilancio:
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“L’operato del ministro Bellanova continua a fare acqua da tutte le parti e così anche i suoi “fedelissimi” abbandonano la barca del MIPAAF. Nel giro di soli nove mesi il Ministro ha visto andare via la maggior parte dei suoi collaboratori, prima i tre capi di gabinetto, e ieri anche […]
In continuità con l’attività svolta dalla Cooperativa OP San Rocco fondata a Leverano nel 1973, con 229 soci, oltre 300 ettari e leader nella produzione di ortaggi distribuiti in tutta Italia, nasce il nuovo progetto di comunicazione social tutto dedicato alla Meloncella del Salento che mira a lanciare il brand […]
Qui di seguito AGRICOLAE pubblica gli emendamenti in materia agricola presentati dal Gruppo Fratelli D’Italia alla Camera al Dl Rilancio: Dossier_emendamenti_dipAgricoltura_FdI_AC2500_
Violente grandinate dal Piemonte al Veneto salutano l’arrivo dell’’estate dopo una primavera che si è classificata come la seconda più calda di sempre sul pianeta a livello climatologico facendo registrare una temperatura media sulla superficie della terra e degli oceani, addirittura superiore di 1,06 gradi rispetto alla media del ventesimo […]
“Il futuro delle api è il nostro futuro. Nella giornata mondiale delle api e’motivo di gioia l’aumento del numero di api in Italia (e non solo), api che numerose stanno ritornando nei nostri territori anche grazie alla riduzione dell’inquinamento. La loro presenza è preziosa per l’equilibrio e l’armonia dell’ambiente naturale […]
2018-2019, CENTINAIO: SEI MESI PER AGGIUSTARE IL TIRO. TRA AGROALIMENTARE E TURISMO MATRIMONIO PERFETTO
2018-2019, MANZATO: PROSSIMO ANNO VISIONE STRATEGICA POLITICA AGRICOLA NAZIONALE. ECCO I 5 PILASTRI. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, PESCE: BASTA COMPARTIMENTI STAGNI MA VISIONE UNITARIA DELL’AGROALIMENTARE
2018-2019, VALLARDI: GIOCO DI SQUADRA TRA MIPAAFT E COMAGRI CAMERA E SENATO HA DATO SUOI RISULTATI
2018-2019, GALLINELLA: COMAGRI CAMERA PIU PRODUTTIVA DEL PASSATO. ECCO COSA ABBIAMO FATTO E COSA FAREMO. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, MERCURI: DAL GOVERNO NUOVO CI ASPETTIAMO COSE NUOVE DEDICATE A SETTORE AGROALIMENTARE. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, GIANSANTI: AGRICOLTURA DEVE ESSERE CONNESSA PER CONSENTIRE CRESCITA DEL PAESE
2018-2019, SCANAVINO: ANNO SEGNATO DAL MALTEMPO. ORA STRATEGIA NAZIONALE A TUTELA AREE RURALI
2018-2019, VERRASCINA: AGRICOLTURA NON CHIEDE AIUTI MA INVESTIMENTI PER COMPETERE SUL MERCATO
2018-2019, SERPILLO: AGROALIMENTARE IN GRADO DI RIDURRE TENSIONI MEDITERRANEO E IMMIGRAZIONE
BILANCIO 2017, CASTIGLIONE: SULLA PESCA ITALIA HA CHIUSO CON INFRAZIONI UE. TUTTO QUELLO CHE E’ STATO FATTO PER IL SETTORE
BILANCIO 2017, MARTINA: REDDITO, EXPORT E CAMBIAMENTI CLIMATICI, MA NON SOLO. PIEDI PER TERRA E TESTA AL MONDO
BILANCIO 2017, FORMIGONI: ORA SPAZIO AI GIOVANI PER DARE SPRINT A SETTORE
BILANCIO 2017, SANI: CAMERE E GOVERNO CONCENTRATE SUI TEMI AGRICOLI SENZA PRECEDENTI. ORA PAC
BILANCIO 2017, MERCURI, OGNI PRODOTTO COOPERATIVO COMPRATO DA QUI DA NOI O GDO VIENE DIRETTAMENTE DALL’AGRICOLTORE
BILANCIO 2017, GIANSANTI: INNOVAZIONE DIGITALE OPPORTUNITA PER FAR RECUPERARE GAP DI COMPETITIVITA
BILANCIO 2017, SCANAVINO: POTENZA STRAORDINARIA DEL MADE IN ITALY MA ORGANIZZAZIONE PRECARIA
BILANCIO 2017, VERRASCINA: AGGREGARE AGRICOLTURA, INDUSTRIA E GDO. NO AGLI SCONTRI INUTILI
BILANCIO 2017, SERPILLO: ITALIA PROMUOVA SE STESSA, PUNTANDO AL MEDITERRANEO
BILANCIO 2017, MINELLI: ENORMI POTENZIALITA IN TUTTA LA FILIERA, GOVERNO SI CONCENTRI SU PAC
2016-2017, MARTINA: IL BILANCIO DELL’ANNO CHE SI CHIUDE E QUELLO CHE FAREMO ORA. A PARTIRE DAL G7. REDDITO, TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE
2016-2017 VICEMINISTRO OLIVERO: PASSARE DA VISIONE DIFENSIVA A VISIONE STRATEGICA. RECUPERARE MERCATO RUSSO E CONSERVARE QUELLO AMERICANO
2016-2017, FORMIGONI: OTTIMA COLLABORAZIONE TRA CAMERA E SENATO. A BREVE ANCHE LEGGE SU CONSUMO DEL SUOLO, DIETA MEDITERRANEA E AGRUMETI
2016-2017, SANI: AVVICINARE PRIMARIO A MONDO DELLA TRASFORMAZIONE. IN COMAGRI PESCA, BIOLOGICO, FORESTAZIONE E IPPICA
2016-2017, GUIDI: OCCORRE STRATEGIA ‘OFFENSIVA’ SUI MERCATI. ATTENDIAMO GOVERNO TRUMP CHE POTREBBE RIAPRIRE MERCATO CON RUSSIA
2016-2017 SCANAVINO: SARA’ L’ANNO IN CUI SI PENSERA ALLA PAC POST 2020. SFIDA DELL’AGRICOLTURA DEL FUTURO
2016-2017 VERRASCINA: SOSTENERE AGRICOLTORI, BASTA DARE CREDITO A CHI DICE DI FARNE LE VECI ATTRAVERSO LA PROPAGANDA
2016-2017, MERCURI: RISORSE SIANO DESTINATE A OPPORTUNITA DI SVILUPPO. ANCHE PER PAC POST 2020
2016-2017, SERPILLO (UCI): APRIRSI A PAESI DEL MEDITERRANEO. E RIVEDERE SISTEMA AIUTI UE
2016-2017, CASTIGLIONE: TANTI RISULTATI PER LA PESCA, DAL PESCE SPADA AL PIANO DI GESTIONE VONGOLE CHE PRENDE IL VIA NEL 2017
2016-2017, TIOZZO (FEDERCOOPESCA): MAGGIORE ATTENZIONE A SETTORE, USCIRE DA ATTEGGIAMENTO CONSERVATORE E RIPRENDERE RIFORME. L’ANNO DEL FEAMP
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, MARTINA: ABBIAMO LAVORATO TANTO E CON IMPEGNO. RIMANGONO SFIDE ENTUSIASMANTI MA SIAMO PRONTI
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, FORMIGONI: ANNO MOLTO POSITIVO, POTENZIARE RITORNO ALLA TERRA DA PARTE DEI GIOVANI
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, SANI: E’ STATO L’ANNO DELLE POLITICHE AGRICOLE. ORA RIPETERE CON PIU FORZA PER L’ANNO CHE VERRA’
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, MERCURI: TUTTO QUELLO CHE GOVERNO INVESTIRA NEL SETTORE TORNERà MOLTIPLICATO A BENEFICIO DELL’ECONOMIA DI TUTTO IL PAESE
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, GUIDI: L’ANNO CON MAGGIORE ATTENZIONE MA IN CUI SILENZIOSAMENTE SETTORE HA SOFFERTO DI PIU
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, SCANAVINO: BENE ATTENZIONE SETTORE MA PECCATO PER LATTE E ZOOTECNIA
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, VERRASCINA: NEL PROSSIMO ANNO TRADURRE SUCCESSO DI EXPO IN RICCHEZZA PER GLI AGRICOLTORI
LE INTERVISTE PER IL 2015, MAURIZIO MARTINA: SARA’ L’ANNO DELLA RIPRESA. BUONO IL BILANCIO DEL 2014
LE INTERVISTE PER IL 2015, ROBERTO FORMIGONI: SARA’ L’ANNO DELLE SFIDE
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUCA SANI: FINALMENTE POLITICHE DI SOSTEGNO CONCRETE PER IL SETTORE
LE INTERVISTE PER IL 2015, MARIO GUIDI: 2014 ANNO DA DIMENTICARE, MA SONO STATI BUTTATI DEI SEMI IMPORTANTI PER IL SETTORE
LE INTERVISTE PER IL 2015, SCANAVINO: L’ANNO PASSATO E’ STATO GRIGIO, IL 2015 SARA’ MIGLIORE
LE INTERVISTE PER IL 2105, FRANCO VERRASCINA: ANNO CHE SI CHIUDE IN CHIARO SCURO
LE INTERVISTE PER IL 2015, GIORGIO MERCURI: UN PO PIU’ DI OTTIMISMO METTENDO DA PARTE LA RASSEGNAZIONE
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUIGI SCORDAMAGLIA: GUARDO IL BICCHIERE MEZZO PIENO, MA CAMBIARE, CAMBIARE E CAMBIARE. SVOLGEREMO RUOLO ATTIVO
LE INTERVISTE PER IL 2015, ETTORE IANI’: OGNI AZIENDA VEDE IL FUTURO CON 37 EURO DA INVESTIRE
LE INTERVISTE PER IL 2015, GIAMPAOLO BUONFIGLIO: SARA’ L’ANNO DELLE RIFORME
LE INTERVISTE PER IL 2015, PAOLO TIOZZO: BILANCIO NON POSITIVO PER LA PESCA
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUIGI GIANNINI: RIDUZIONE PREZZO GASOLIO HA SALVATO IL SETTORE
L’EDITORIALE DI LUCA SANI: AFFRONTARE LA RIFORMA DEL MIPAAF RICONFIGURANDONE RUOLO E FUNZIONI
L’EDITORIALE DI ROBERTO FORMIGONI: MADE IN ITALY, STORIA ITALIANA DI SUCCESSO. ECCO LE COSE DA FARE SUBITO
L’EDITORIALE DI PAOLO DE CASTRO: PIU SINERGIA PER DARE SOLIDE PROSPETTIVE ALL’AGRICOLTURA E ALL’AGROALIMENTARE
LUIGI SCORDAMAGLIA: ORA TUTTI INSIEME PER UN DECISO CAMBIO DI PASSO
ANTONIO PIVA: BASTA BUONI PROPOSITI, ORA MENO BUROCRAZIA E PIU CREDITO
GIUSEPPE ALONZO: RICERCA SI TRADUCE IN SVILUPPO E CRESCITA ECONOMICA
FRANCO VERRASCINA: L’AGRICOLTURA TRA BILANCIO DI UN ANNO E IL FUTURO
ETTORE IANI, UNA DOMANDA AL MINISTRO: SE FARE AGRICOLTURA E’ FIGO, FARE IMPRESA NELLA PESCA E’ DA SFIGATI?
MASSIMO GARGANO: L’OLIVICOLTURA ITALIANA UN TRICICLO…A DUE RUOTE
ARTURO SEMERARI: AL CENTRO GARANZIE DI CREDITO E ASSICURAZIONI
GIAMPAOLO BUONFIGLIO: ALLARMANTE “EFFETTO SURF” DEL MIPAAF CON CUI POLITICA AGRICOLA CONTINUA A “NON ESSERE”
MARIO GUIDI: LAVORARE IN FUNZIONE DEL CONCETTO DI “NEW NORMAL”
GIORGIO MERCURI: OGNI AZIENDA SA QUALE E’ IL SUO “CHILOMETRO GIUSTO”
VOLI ALITALIA IN PUGLIA, BELLANOVA: IL SALENTO E’ ITALIA. LA MINISTRA DE MICHELI ASSUMA IMPEGNI PRECISI
AGRICOLTURA: PAN REPLICA AD AZZALIN, “DALLA REGIONE STRUMENTI FINANZIARI INTELLIGENTI PER DARE SUBITO LIQUIDITÀ ALLE IMPRESE IN FUNZIONE ANTI-COVID
CONFAGRICOLTURA PUGLIA: PRODUZIONE GRANO -40% A CAUSA DI GELATE E SICCITA
COOPERATIVA LA CONCORDIA, 40 ANNI DI TRADIZIONE PUNTANDO SULL’INNOVAZIONE. IL PRESIDENTE PALITTA: IL REGALO DI COMPLEANNO? UN PECORINO ROMANO A LATTE CRUDO
AGRICOLTURA, CENTINAIO: “PIANO MONITORAGGIO XYLELLA NEL CAOS. PREMIER E PD PUGLIESE INCAPACI. CONCRETIZZARE MIO DECRETO”
SANATORIA IMMIGRATI, ROLFI: DA AGRICOLTURA SOLO 2.200 RICHIESTE, MENO DEL 10%
XYLELLA, PIANO MONITORAGGIO IN PUGLIA NON PARTE. ‘INCOMPRENSIONI’ TRA ENTI PUBBLICI. E I TECNICI SONO FERMI
40 ANNI DEL CONSORZIO PECORINO ROMANO, FESTA DI COMPLEANNO SU ZOOM CON OSPITI E SORPRESE
AGRUMI, LA BLOCKCHAIN ULTERIORE OPPORTUNITA’ PER TRACCIARE LA FILIERA AGRUMICOLA SICILIANA E GARANTIRE I CONSUMATORI
CONSORZIO PROSCIUTTO SAN DANIELE A SOSTEGNO TERRITORIO POST COVID19
AGRICOLTURA, ROLFI DOMANI A VALVESTINO/BS INCONTRA PRODUTTORI TOMBEA
GIORNATA DESERTIFICAZIONE: COLDIRETTI, ADDIO A ¼ CAMPAGNA IN ITALIA
PIANO ORA VENETO. GIUNTA AUMENTA DI 11 MILIONI DI EURO FONDO REGIONALE DI GARANZIA
AGRICOLTURA, LOTTA A CIMICE ASIATICA: ROLFI A PRIMO LANCIO DI VESPA SAMURAI
AGRICOLTURA IN VENETO PIANO DA 165 MLN PER IL PRIMARIO PER SUPERARE L’EMERGENZA PANDEMIA
AZIENDA DON CAMILLO: LONTANI DA CAPORALATO, SU DI NOI MACCHINA DEL FANGO
CONSORZI DI BONIFICA, UILA. IN SARDEGNA BASTA ATTESE, È ORA DI STABILIZZARE I LAVORATORI PRECARI
EMILIA-ROMAGNA, INIZIATA LOTTA A CIMICE ASIATICA, OLTRE 65MILA VESPE SAMURAI PRONTE AL LANCIO. MAMMI: SIAMO PRIMA REGIONE CON LANCIO MASSICCIO, INTERVENTO FORTE E NON SOLO A LIVELLO NAZIONALE
BONIFICA CAMBIO AI VERTICI DI ANBI VENETO. PAN CON CAZZARO E FERRARESSO PROSEGUONO COLLABORAZIONE E PIANO INFRASTRUTTURALE
CORONAVIRUS, FILIERA AGRUMICOLA SICILIANA DONA VIDEOLARINGOSCOPIO ALL’OSPEDALE DI PATERNO’ E MASCHERINE E TUTE DI BIOCONTENIMENTO ALL’OSPEDALE DI BIANCAVILLA
CIMICE ASIATICA PRIMI LANCI GIOVEDÌ 18 IN VENETO DELLA VESPA SAMURAI, PAN PROGRAMMA DI LOTTA BIOLOGICA, NELL’AMBITO DI UN PIANO CHE VALE 4,5 MILIONI DI EURO
CENTRI ESTIVI, ROLFI: ‘FATTORIE DIDATTICHE’ LUOGHI PERFETTI PER BAMBINI, SFRUTTIAMOLE ANCHE DURANTE L’ANNO
LOMBARDIA, ASSESSORE ROLFI DOMANI ALLA FATTORIA DIDATTICA ‘DEL CORTESE’ A SONCINO/CR
LOMBARDIA, ASSESSORE ROLFI LUNEDI’ ALLA FATTORIA DIDATTICA ‘DEL CORTESE’ A SONCINO/CR
AGRICOLTURA, ROLFI: 1,7 MILIONI DI EURO A 26 AZIENDE LOMBARDE PER RIDURRE EMISSIONI IN ATMOSFERA
PSR PIEMONTE: RECEPITE LE MODIFICHE CON 30 MLN DI EURO PER AGRO-AMBIENTE, BIOLOGICO, INDENNITA’ COMPENSATIVA E GIOVANI AGRICOLTORI
SITO UNESCO COLLINE PROSECCO CONEGLIANO E VALDOBBIADENE: NOMINATO IL COMITATO SCIENTIFICO
CONFAGRICOLTURA E.ROMAGNA IN CORSA PER IL PREMIO UE REGIOSTARS 2020 CON IL PROGETTO CAMARG
AGRICOLTURA, ROLFI: 1,7 MILIONI A 26 AZIENDE PER RIDURRE EMISSIONI IN ATMOSFERA
PSR PUGLIA, TAR ANNULLA GRADUATORIA SOTTOMISURA 6.1 SU AIUTO AVVIAMENTO IMPRESE GIOVANI AGRICOLTORI. IN GIOCO 5000 RICHIESTE. LA SENTENZA
E.ROMAGNA, LUTTO IN AGRICOLTURA. MAMMI: TRAGICA SCOMPARSA IMPRENDITORE GABRIELE BARTOLI
CORONAVIRUS, DOMANI ASSESSORE PAN NELLA CANTINA DEI COLLI EUGANEI PER PROGETTO VO’, INIZIATIVA DI RILANCIO DEI VINI DEL TERRITORIO
XYLELLA, L’ABBATE (MIPAAF): IN DIRITTURA D’ARRIVO L’EROGAZIONE DI ALTRI 190 MILIONI DI EURO DEL PIANO DI RIGENERAZIONE OLIVICOLA
ARNEO, STORIE DI TERRA E DI MARE. IL GAL TERRA D’ARNEO PROMUOVE UN CONTEST FOROGRAFICO
VINO, CAMBIO AL VERTICE DEL CONSORZIO DEL BRUNELLO: MICHELE FONTANA NUOVO DIRETTORE
E.ROMAGNA: AL VIA AUTORIZZAZIONE MINISTERO AMBIENTE A LOTTA CIMICE ASIATICA
VITICOLTURA, VENETO RIMODULA MISURE DI SOSTEGNO. ASSESSORE PAN, PIÙ FONDI PER PROMOZIONE NEI PAESI EXTRA UE E PER INVESTIMENTI IN CANTINA
AGRICOLTURA, LEGA: TROPPI AVVICENDAMENTI, OPERATO BELLANOVA FA ACQUA DA TUTTE LE PARTI
RILANCIO ITALIA – SERPILLO, UCI: SINERGIA TRA ASSI STRATEGICI PER TORNARE AD ESSERE IL PAESE DEL “MADE IN ITALY”
DL RILANCIO, GLI EMENDAMENTI ‘AGRICOLI’ DI FRATELLI D’ITALIA
ESTATE: COLDIRETTI: ADDIO CON GRANDINE A II PRIMAVERA PIÙ CALDA
RAZZANTE: LE IMPRESE GARANTITE NON ANDRANNO ALL’INFERNO MA LA MALAVITA È PRONTA AD APRIRNE LE PORTE
LAVORO, ROTA (FAI CISL): CORDOGLIO VITTIMA PANIFICIO VICENZA, AZZERARE RISCHI
VOLI ALITALIA IN PUGLIA, BELLANOVA: IL SALENTO E’ ITALIA. LA MINISTRA DE MICHELI ASSUMA IMPEGNI PRECISI
AAA CERCASI CAPO UFFICIO LEGISLATIVO MIPAAF: TOMASSETTI DIMESSO “PER MOTIVI PERSONALI”. ECCO LA LETTERA
DISTRETTI DEL CIBO, MIPAAF: SUCCESSO PER PRIMO BANDO NAZIONALE. 20 PROGETTI PER OLTRE 315 MLN DI INVESTIMENTI
GRANA PADANO. 2019, PRODUZIONE OLTRE 5 MILIONI DI FORME (+4,7%) BOOM EXPORT (+4,3%)
DONNE IN CAMPO, AIC: OTTIMA NOTIZIA L’INVESTIMENTO SULLE DONNE
GRANA PADANO, MERCURI “RINGRAZIAMENTO PER L’OTTIMO LAVORO SVOLTO ALLA GUIDA DEL CONSORZIO DA CESARE BALDRIGHI”
COPAGRI: GEORGOFILI, AUGURI DI BUON LAVORO AL PRESIDENTE DELL’ACCADEMIA MASSIMO VINCENZINI
REPORT COPA COGECA E CIA SU FLOROVIVAISMO IN TEMPI DI COVID: DANNI PER 4,1 MLD
UE: COLDIRETTI, DA SANZIONI A RUSSIA CONTO DA 1,2 MLD A MADE IN ITALY
DONNE IN CAMPO, CENNI E INCERTI, PD: BENE DECRETO A SOSTEGNO IMPRENDITRICI
AGRONETWORK: INNOVAZIONE, SOSTENIBILITÀ E PROMOZIONE PER FAR RIPARTIRE L’AGROALIMENTARE. TUTTI GLI INTERVENTI DI BELLANOVA, GALLINELLA, CONFAGRICOLTURA, FEDERALIMENTARE, TAJANI E FIPE
AGRONETWORK, CALUGI (FIPE): LAVORARE A MISURE STRUTTURALI E INTERVENIRE SUI COSTI PER AIUTARE LE IMPRESE
AGRONETWORK, TAJANI: IN UE SERVE MAGGIORE EQUILIBRIO TRA AMBIENTE E AGRICOLTURA. NON VOGLIAMO GREEN DEAL BASATO SU FANATISMO AMBIENTALE, TUTELARE AGRICOLTORI
AGRONETWORK, VACONDIO (FEDERALIMENTARE): GOVERNO STANZI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER TENERE APERTA LA FILIERA HORECA, STOP A PERDITE DI TEMPO
AGRONETWORK, GIANSANTI (CONFAGRICOLTURA): UNITI RAPPRESENTIAMO 20% DEL PIL NAZIONALE. LAVORARE INSIEME PER RILANCIO DEL SETTORE
STATI GENERALI, FLOROVIVAISTI ITALIANI: ANCORA IN ATTESA DI RISPOSTE CONCRETE
DE CASTRO: VIA LIBERA DEFINITIVO A OLTRE 400 MILIONI DI LIQUIDITA’ AD AGRICOLTORI ITALIANI
CONFEURO: BONUS ‘DONNE IN CAMPO’ RICONOSCE RUOLO CHIAVE DELL’AGRICOLTURA AL FEMMINILE
AGRONETWORK, GALLINELLA: RENDERE SISTEMA RESILIENTE PUNTANDO SU QUALITÀ, INFORMAZIONE E INNOVAZIONE
AGRONETWORK, BELLANOVA: AGROALIMENTARE È FILIERA DELLA VITA. ORA COSTRUIRE STRATEGIA NAZIONALE FONDATA SU INNOVAZIONE, PROMOZIONE E SOSTEGNO A IMPRESE
EURISPES, D’ALEMA: MONDO IN BILICO TRA COOPERAZIONE E OSTILITÀ
BONUS DONNE IN CAMPO, CIA: GRANDE OPPORTUNITÀ PER INCENTIVARE OLTRE 200MILA IMPRENDITRICI
COVID, GALLINELLA: PROSEGUONO LAVORI PER #IoStoColMadeinItaly
MIPAAF, GERINI NUOVO DIRETTORE GENERALE QUALITA. DECRETO ALLA FIRMA
“DONNE IN CAMPO”: VIA LIBERA DALLA CONFERENZA STATO-REGIONI MIPAAF, BELLANOVA: “SOSTENIAMO IL LAVORO FEMMINILE IN AGRICOLTURA”
STATI GENERALI: ALLEANZA COOPERATIVE PESCA, DARE VITA AD UN’AGENZIA DEL MARE PER RILANCIARE ECONOMIA BLU
RAI, LEGA: AZIENDA CHIARISCA SCELTA CANTANTE E ARROGANZA PUGNO CHIUSO
BELLANOVA HA INVITATO WOJCIECHOWSKI AL MIPAAF: CARO JANUSZ, OPPORTUNO INCONTRARCI IN SEDE ISTITUZIONALE
AGRICOLTURA: 50 MILIONI DI EURO PER LA DISTILLAZIONE DI CRISI DEL SETTORE VITIVINICOLO
VINO, OSS. VINITALY-NOMISMA WINE MONITOR: AD APRILE EXPORT EXTRAUE DIFFICILE PER L’ITALIA, IN LOCKDOWN PER LA FRANCIA
VINO, OSSERVATORIO VINITALY-NOMISMA WINE MONITOR: RIAPERTURA HORECA ITALIANA VALE 6,5 MLD DI EURO PER CONSUMI VINO
VINO, OSSERVATORIO VINITALY-NOMISMA WINE MONITOR: DAZI E INIZIO COVID-19 DECISIVI SU EXPORT EXTRA-UE NEL TRIMESTRE
VINITALY: IL VINO NELLA GDO NEL 1° QUADRIMESTRE. CRESCONO VENDITE PER LA TAVOLA DI CASA
VINO, INDAGINE VINITALY-NOMISMA WINE MONITOR: LOCKDOWN HA FRENATO CONSUMI ITALIANI, MA NEL POST COVID TUTTO TORNERÀ COME PRIMA
CENTINAIO (LEGA): VINITALY PATRIMONIO DEL VINO ITALIANO NEL MONDO
CENTINAIO: ANNULLATO IL VINITALY IL 2020 SARÀ L’ANNO DI MILANO WINE WEEK
CORONAVIRUS, CONFAGRICOLTURA: RINVIO VINITALY DECISIONE RESPONSABILE
VINITALY SI FARÀ NEL 2021. GRUPPO VERONAFIERE: NEW DEAL PER AFFRONTARE IL POST EMERGENZA CORONAVIRUS
VINO: IL CONSORZIO BRUNELLO DI MONTALCINO È CON VINITALY A GIUGNO
VINITALY CAMBIA DATA. DECISIONE CONCERTATA CON PRINCIPALI ASSOCIAZIONI DI SETTORE, ZAIA E SINDACO DI VERONA
VERONAFIERE: CONFERMATE SOL&AGRIFOOD ED ENOLITECH CON VINITALY NELLA TERZA DECADE DI APRILE 2020 (19/22)
VERONAFIERE: VINITALY CONFERMA LA DATA NELLA TERZA DECADE DI APRILE 2020
VINO (VINITALY-NOMISMA): MERCATO USA NEL CAOS PER I DAZI. A DICEMBRE PAGA ANCHE L’ITALIA (-7%) PER LA FRANCIA ULTIMO BIMESTRE 2019 A -36% NEI VINI FERMI
A FIERAGRICOLA ASSALZOO CONSEGNA RICONOSCIMENTI MIGLIORI TESI
A FIERAGRICOLA PARLA SVIZZERO IL CONFRONTO EUROPEO DELLA BRUNA ALLA 52ª MOSTRA NAZIONALE DI ANARB VITTORIA AL BERGAMASCO LOCATELLI
A FIERAGRICOLA IL 19° DAIRY OPEN HOLSTEIN SHOW VINCE L’ALLEVAMENTO DI GIUSEPPE QUAINI DI CASTELVERDE
FIERAGRICOLA 2020 CHIUDE CON 132MILA VISITATORI DELEGAZIONI COMMERCIALI DA 30 NAZIONI
FIERAGRICOLA – UOVA, MORETTI (UNAITALIA): TIMBRATURA IN ALLEVAMENTO È IL FUTURO, I SEGNALI DEL MERCATO VANNO IN QUESTA DIREZIONE
FIERAGRICOLA, CLIMA SABATO FOCUS SULGREEN DEAL PER UN’EUROPA A IMPATTO ZERO
A FIERAGRICOLA C’È IL FUTURO, TRA STUDENTI E GIOVANI AGRICOLTORI. L’ABBATE: QUI LE RISPOSTE ALLE GRANDI SFIDE AGRICOLE
BREXIT, A FIERAGRICOLA LA MECCANICA AGRICOLA RIFLETTE SUL FUTURO
LATTE, MERCATO SERENO GRAZIE A CINA, OCEANIA, FRANCIA E GERMANIA
A FIERAGRICOLA INNOVAZIONI SENZA LIMITI DI FANTASIA, PURCHÈ SOSTENIBILI
FIERAGRICOLA, L’ORTO SU MARTE E ALTRE START UP DI SETTORE CON ICE AGENZIA
FIERAGRICOLA, L’ELENCO DEI CONCORSI DAGLI ISTITUTI AGRARI ALLA RAZZA BRUNA
TUTTI I PREMI DI FIERAGRICOLA, TRA INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ
CONTO ALLA ROVESCIA PER FIERAGRICOLA TUTTI I RICONOSCIMENTI IN CALENDARIO
UNAITALIA PORTA IL PREMIO AVICOLTORE DELL’ANNO A FIERAGRICOLA 2020
OBIETTIVI GREEN DEAL EUROPEO, STUDIO FIERAGRICOLA-NOMISMA: ITALIA AGRICOLA PROMOSSA SU SICUREZZA ALIMENTARE, BIO, RIDUZIONE SPRECHI E CHIMICA
UN ‘GREEN DEAL’ PER FIERAGRICOLA 2020 SEMPRE PIÙ INTERNAZIONALE. AL CONVEGNO INAUGURALE FOCUS SULL’AGRICOLTURA DI ITALIA E AFRICA
FIERAGRICOLA, L’ABBATE: CONIUGARE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE A QUELLA ECONOMICA. FIERA MOMENTO IMPORTANTE PER DIALOGO IMPRESE. VIDEO
AGROALIMENTARE BIO E BENESSERE NATURALE NASCE L’ALLEANZA INTERNAZIONALE DELLE FIERE B2B
DAZI, MANTOVANI (DIRETTORE GENERALE VERONAFIERE): DIPLOMAZIA SCONGIURI AGGUATO COMMERCIALE, UE DIA SEGUITO A LETTERA BELLANOVA
LE CUN DEI SUINI E DEI CONIGLI IL 30 GENNAIO 2020 A FIERAGRICOLA
FIERE, ROMA E VERONA UNITE PER LA PROMOZIONE DEL COMPARTO EQUESTRE
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