Agricoltura

DL RILANCIO, GLI EMENDAMENTI ‘AGRICOLI’ DI FRATELLI D’ITALIA

Posted by × Pubblicato il 20/06/2020 at 11:12
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Qui di seguito AGRICOLAE pubblica gli emendamenti in materia agricola presentati dal Gruppo Fratelli D'Italia alla Camera al Dl Rilancio:

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-RIPRODUZIONE RISERVATA-

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