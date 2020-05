DL RILANCIO, LEGA: DIETRO RITARDI CINICO CALCOLO DEL GOVERNO. SOLIDARIETÀ A LAVORATORI ITALIANI

“La politica degli annunci del governo Conte colpisce ancora, gettando nell’incertezza imprenditori e partite Iva che, per la seconda volta in due mesi, non sanno come gestire scadenze fiscali la cui proroga è stata annunciata dal decreto “Rilancio”.” Così i membri del Dipartimento Economia della Lega. “Insomma, si sta ripetendo oggi quanto già successo a marzo col “Cura Italia”, che venne emesso dopo le scadenze fiscali. Non solo: anche i lavoratori subiscono, oltre ai ritardi nell’erogazione della CIG, ulteriori incertezze, visto che oggi è scaduta anche la sospensione delle procedure di impugnazioni dei licenziamenti disposta dall’art. 46 del “Cura Italia”. Esprimiamo solidarietà a imprenditori, lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti, partite IVA, e naturalmente ai professionisti, anch’essi messi in seria difficoltà dalle norme confusionarie e dai ritardi e gli scaricabarile di un Governo vittima della propria incompetenza e delle proprie lacerazioni interne. Resta il sospetto che dietro questi ritardi e questa apparente follia ci sia un cinico calcolo: quello di impedire con ritardi e farraginosità normative l’accesso alla “potenza di fuoco” millantata nelle tante conferenze stampa. Una austerità di fatto, realizzata per obbedire ad ordini altrui, e affiancata da ipocrite dichiarazioni di solidarietà e fiducia a chi produce ricchezza nel Paese".

