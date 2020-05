DL RILANCIO, M5S: CON ACCORDO AZIENDE AGRICOLE POTRANNO ASSUMERE LAVORATORI STRANIERI GIA’ CONTRATTUALIZZATI NEL 2019

“L’accordo raggiunto sui lavoratori migranti offre una risposta importante alla necessità di manodopera delle aziende agricole. Dal confronto con le altre componenti della maggioranza è emersa una soluzione che accoglie le richieste del MoVimento 5 Stelle: permessi temporanei solo a chi ha già avuto un contratto di lavoro in agricoltura nel 2019 e nessun "condono" penale o amministrativo per chi sfrutta i lavoratori stranieri. Dobbiamo tutelare le imprese dell’agroalimentare italiano con incentivi e sgravi e assicurando loro la disponibilità di lavoratori stagionali che abbiano già esperienza nel settore. Al tempo stesso scongiuriamo che caporali e sfruttatori restino impuniti. La soluzione individuata in queste ore va nella direzione che abbiamo indicato fin dal primo momento: riportare nei campi e regolarizzare i lavoratori che sono già stati impiegati in agricoltura e che in questa fase non hanno un'occupazione. Il prossimo passa è l'attivazione della piattaforma digitale che favorisce l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro: uno strumento utile per le imprese e per chiunque cerchi un'occupazione in questo prezioso settore”. Così le deputate e i deputati del MoVimento 5 Stelle in Commissione Agricoltura della Camera.

