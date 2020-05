DL RILANCIO, M5S: GRANDE IMPEGNO PER SOSTENERE NOSTRE FILIERE AGROALIMENTARI

“Con il decreto Rilancio, ridiamo ossigeno al settore dell’agroalimentare, che non ha mai smesso di lavorare durante l’emergenza e per questo, il Paese non smetterà di ringraziare per il grande impegno e gli sforzi sostenuti. Con una dotazione di 500 milioni di euro viene istituito il “Fondo emergenziale per le filiere in crisi”, per sostenere tutte le imprese del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura, danneggiate dall’emergenza coronavirus. Inoltre siamo molto soddisfatti che nel decreto sia stata inserita anche la nostra proposta di modifica, all’articolo 224, del testo unico del vino, relativamente alla resa produttiva per ettaro, la tracciabilità del latte e la rinegoziazione dei mutui. Battaglie che il MoVimento 5 stelle porta avanti da tempo ”. Lo dichiarano i deputati del MoVimento 5 Stelle componenti della commissione Agricoltura alla Camera.

“Gli anticipi Pac, continueranno ad essere erogati per oltre 1 miliardo di euro in favore di circa 600 mila imprese agricole e vengono stanziati 250 milioni per le garanzie Ismea, che andranno a facilitare l’accesso al credito e al sostegno per le imprese. Compensiamo anche alla riduzione della resa produttiva del vino con uno stanziamento di 100 milioni per le imprese viticole impegnate in tal senso. Così chi ridurrà le rese avrà accesso ad un contributo per compensare la riduzione della domanda di vino. Per il Fondo indigenti invece stanziamo 250 milioni per l’acquisto dei prodotti italiani. Continuiamo a lavorare per sostenere le nostre imprese agroalimentari e il nostro made in Italy anche dopo l’emergenza”.

