DL RILANCIO, M5S: MISURA FONDAMENTALE PER RILANCIARE AGRICOLTURA E PESCA

“Nel Decreto Rilancio poniamo particolare attenzione ai comparti dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura. Queste filiere hanno rappresentato in questi mesi la forza e la resilienza che ha avuto il nostro Paese nell’affrontare l’emergenza. In queste settimane il Movimento 5 Stelle insieme alle forze di maggioranza ha lavorato sostenere questi comparti che rappresentano il cuore pulsante della nostra economia”.

A dichiararlo sono i senatori M5S della commissione agricoltura al Senato.

“Tra le misure inserite nel Decreto Rilancio va sottolineato l’esonero dal 10 gennaio 2020 al 30 giugno 2020 dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per alcuni comparti agricoli, come quelli agrituristico, apistico, brassicolo, cerealicolo, florovivaistico, vitivinicolo, dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura”.

“La concessione di un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100 mila euro e dell'80 per cento delle spese ammissibili, per lo sviluppo di processi produttivi innovativi. E ancora - continuano i parlamentari M5S - l’accesso agli interventi compensativi a carico del Fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subìto danni in conseguenza delle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020. A tal fine sono stanziati 10 milioni di euro per il 2020”.

“Non possiamo non citare le misure per il lavoro contenute nel Decreto come la possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali, per il periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni”.

“Infine - concludono i senatori M5S - poniamo un grande attenzione al settore della pesca con l’istituzione di un fondo di 20 milioni di euro per il 2020 per far fronte ai danni derivanti dalla sospensione dell'attività economica delle imprese del settore, oltre al riconoscimento di un'indennità di 950 euro per il mese di maggio 2020 ai pescatori autonomi”.

