DL RILANCIO, M5S: PARERE POSITIVO A DECRETO: FORTE SOSTENGO A SETTORE AGRICOLO

"Oggi in commissione Agricoltura abbiamo espresso parere favorevole al decreto Rilancio. Un provvedimento fondamentale per rilanciare l’economia del nostro Paese e aiutare le aziende agricole a superare la crisi generata dall’emergenza sanitaria. Per questo, vengono stanziati 500 milioni di euro per sostenere i settori maggiormente colpiti dalla crisi, come quello dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura. Abbiamo incrementato di 250 milioni di euro il Fondo emergenza alimentare al fine di assicurare la distribuzione dei prodotti alimentari alle persone indigenti e destinato altri 250 milioni a Ismea per il sostegno alle imprese agricole e della pesca sotto forma di accesso al credito”. Lo affermano i portavoce del MoVimento 5 Stelle in Commissione Agricoltura alla Camera.

“Tra le nostre condizioni allegate al parere abbiamo evidenziato la necessità di includere nel beneficio del bonus dei 600 euro per l’emergenza Covid anche i lavoratori stagionali della pesca che ne rimanevano iniquamente esclusi; prevedere maggiori risorse in favore delle aziende agricole e della pesca attraverso la concessione, da parte di Ismea, di prestiti cambiari a tasso zero: uno strumento apprezzato e richiesto dal settore. Inoltre, abbiamo indicato tra le condizioni al parere che per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, il contributo a fondo perduto sia calcolato facendo riferimento alla media del fatturato dei mesi da gennaio ad aprile 2020, in confronto ai corrispondenti mesi dell’anno 2019. Poi, particolarmente importante è prevedere l’utilizzo del credito d’imposta Industria 4.0, in modo da incentivare il ricambio del parco macchine agricole e allargare la tax credit vacanze in modo da includere gli agriturismo che svolgono attività di ippoturismo, ittiturismo e di fattoria sociale. Infine, sarebbe opportuno inserire i lavori previsti dal cosiddetto ‘bonus verde’ tra gli interventi che danno diritto alla trasformazione della detrazione in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito di imposta cedibile”, continuano i pentastellati.

“Abbiamo anche sollecitato l’attenzione del Governo sulle aziende agricole che svolgono servizi socio-educativi e socio-ricreativi, perché siano incluse nella categoria di attività per le quali è possibili spendere il bonus baby-sitting. Abbiamo poi proposto di istituire un Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere cosiddette 'minori', tra le quali la filiera apistica, quella brassicola, della canapa e della frutta a guscio, e un ulteriore Fondo destinato a garantire un ristoro ai birrifici artigianali e l’opportuno sostegno al settore horeca". - Poi concludono - "Siamo convinti che il pacchetto di misure contenuto nel DL Rilancio, insieme a quelli già previsti dai decreti Cura Italia e Liquidità, possa dare slancio al settore agricolo e agroalimentare del nostro Paese, per una completa ripresa del tessuto produttivo, che contribuisce a rendere l’Italia un’eccellenza nel mondo”.

