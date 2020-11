Dl Ristori, Alleanza Cooperative: Intervenire su liquidità. Stop split payment. Rivedere codici Ateco. Misure straordinarie per cultura, trasporti e agroalimentare

«Lavoro: rispetto alle disposizioni in materia di lavoro e, in particolare, alla proroga degli ammortizzatori COVID cui viene legata la proroga del divieto di licenziamento, siamo dell’avviso che sia opportuno valutare da subito l’eliminazione del contributo addizionale sugli ammortizzatori previsto dall’art. 12 per tutti i datori di lavoro. Il ricorso agli ammortizzatori COVID sia interamente a carico dello Stato, senza la previsione di alcun contributo per il datore di lavoro, anche perché – come abbiamo avuto modo di ricordare anche al Governo – le imprese sostengono comunque costi al momento non recuperabili per i lavoratori mantenuti obbligatoriamente in forza come TFR (7,41%), mensilità aggiuntive e ferie, le festività, scatti anzianità. Servono quindi misure per alleggerire i costi delle imprese, ad esempio attraverso l’estensione bonus sud a tutte le imprese che usano ammortizzatori sociali e riconoscendo alle imprese meridionali una quota maggiore».

