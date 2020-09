DL SEMPLIFICAZIONE, BERGESIO (LEGA): SIAMO RIUSCITI A DARE UNA MANO AI GIOVANI. RISOLVERE IL PROBLEMA DELLA SENILIZZAZIONE IN AGRICOLTURA

E ricorda: "Il numero di aziende agricole condotte da under 40 in Italia sono attualmente 91.000; un'efficace politica di subentro potrebbe potenzialmente raddoppiare questo valore in pochi anni" dichiara: in definitiva, l’apertura del settore agricolo a nuove generazioni di imprenditori agricoli attraverso politiche attive di subentro appare un tema strategico sotto molteplici punti di vista, oltre che un’opportunità importante per contribuire allo sviluppo dell’economia nazionale attraverso l’ammodernamento di uno dei settori portanti del made in Italy. Ma il ricambio non si fa a parole. Si devono incentivare i giovani con misure ad hoc come questa" conclude.

