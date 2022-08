DL Semplificazioni, Bergesio, Lega: Bene la stretta al reddito di cittadinanza

Bene la stretta al reddito di cittadinanza che, su emendamento del centrodestra, è stato inserito nel dl Aiuti. Primo passo per limitare l’azione dei “furbetti del rdc”, come chiede da sempre la Lega”. Lo afferma il Senatore cuneese Giorgio Maria Bergesio, Capogruppo Lega in Commissione Agricoltura, dopo l’approvazione definitiva, oggi in Senato, con 168 voti favorevoli, 23 contrari e 2 astenuti, del dl Semplificazioni, riguardante misure in materia di semplificazioni fiscali e rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e altre disposizioni finanziarie e sociali.

Il provvedimento è composto da 61 articoli e include numerose norme relative a semplificazioni fiscali, tra le quali la soppressione dell’obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori, alcune modifiche al calendario fiscale come lo slittamento dal 16 al 30 settembre del termine per l’invio delle liquidazioni Iva relative al secondo trimestre, il passaggio da 250 a 5.000 euro degli importi-soglia per usufruire della modalità di pagamento semplificata e unitaria dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche ed una serie di semplificazioni in materia di imposte dirette.

Il Senatore Bergesio spiega: “Con l’inserimento dell’emendamento presentato dalla Lega e dagli altri partiti di centrodestra, l’art.34-bis punta a risolvere il problema, evidenziatosi soprattutto negli ultimi mesi e segnalato più volte dalla Lega, della carenza di manodopera, soprattutto nel settore turistico e ricettivo. La norma prevede perciò che anche il “no” ad un’offerta congrua a chiamata diretta da un datore di lavoro privato rientra nel calcolo dei rifiuti che possono costare la perdita del beneficio”.

“E’ un primo passo per ricondurre il rdc a vero strumento di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale e non all’ennesimo espediente per frodare lo Stato a discapito degli Italiani onesti!”, conclude Bergesio.