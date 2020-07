DL SEMPLIFICAZIONI, GALLINELLA: AUSPICHIAMO ULTERIORI INTEGRAZIONI

“Il Decreto Sempificazioni contiene alcune norme importanti per il settore agricolo, come l’articolo 43, che introduce procedure organizzative per semplificare le attività di erogazione dei contributi agricoli, indispensabile a supportare il comparto primario” – afferma il presidente Comagri Filippo Gallinella, che aggiunge: “si introduce il Sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), al fine di superare l’identificazione catastale. Viene quindi individuata l’anagrafe delle aziende agricole come l’insieme dei fascicoli aziendali e si definiscono le modalità di dichiarazione e verifica della superficie aziendale. Vengono inoltre estese le norme del Dl. 91/2014 in materia di controlli alle imprese agroalimentari per evitare inutili duplicazioni nelle ispezioni consentendo altresì la riduzione del peso burocratico. Si introducono, poi, importanti semplificazioni nel settore vitivinicolo per quanto riguarda la produzione di mosto cotto, per le lavorazioni connesse alla preparazione di mosti di uve fresche mutizzati, di vini liquorosi, di prodotti vitivinicoli aromatizzati e di vini spumanti, nonché alla preparazione delle bevande spiritose. La disposizione – prosegue Gallinella – incide in modo determinante anche sulla tematica dell’annullamento di giornate di lavoro agricolo ritenute ‘fittizie’ dall’INPS e la conseguente cancellazione dagli elenchi nominativi bracciantili (che restano pubblicati sul sito per soli 15 giorni, venendo poi rimossi). La norma attuale presuppone infatti che il lavoratore debba ‘vigilare’ sulla propria posizione assicurativa compulsando trimestralmente il sito Internet dell’INPS, al fine di accertarsi di non aver subito l’annullamento di pregressi rapporti di lavoro già riconosciuti ed accreditati negli elenchi degli anni precedenti: un sistema gravemente lesivo che vogliamo eliminare. Anche il quadro normativo nazionale, concernente la gestione delle foreste e delle risorse idriche, è stato recentemente innovato, grazie all’approvazione del decreto legislativo n. 34 del 2018 (Testo unico delle foreste e delle filiere forestali). Con il provvedimento si introduce un piano straordinario basato su due dinamiche convergenti, negli effetti e nei benefici: una serie di misure incentivanti interventi capillari e continui, a favore di imprese forestali e agricole, per progetti di sistemazioni idraulico-forestali, prevenzione degli incendi boschivi, ripristino e restauro di superfici forestali degradate o frammentate; una serie di misure incentivanti la realizzazione di piani forestali di area vasta, e piani aziendali, nell’ambito di quadri programmatici regionali almeno decennali, che consentano di individuare le vocazioni delle aree forestali e organizzare gli interventi migliorativi e manutentivi nel tempo, così da accrescere biodiversità, rinnovazione, capacità di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici. Tutto questo, al fine di valorizzare il ruolo del sistema forestale nazionale e accompagnarlo verso un cambiamento volto a conciliare i diversi aspetti della competitività, dell’equilibrio territoriale e della sostenibilità, declinati dal Green Deal. Infine, il decreto interviene in materia di opere infrastrutturali, irrigue e di bonifica idraulica, rafforzando la posizione ed il ruolo degli enti, anche attraverso la previsione della proroga dei contratti dei lavoratori a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020 . L’auspicio – conclude Gallinella – è che durante la conversione al Senato si possa integrare il testo del decreto con le risultanze del lungo lavoro già svolto in commissione, ora in discussione alla Camera, su una pdl dello stesso tenore, al fine di arricchire ulteriormente il provvedimento con disposizioni che potrebbero diventare subito legge”.

