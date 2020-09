DL SEMPLIFICAZIONI, GALLINELLA: MOLTE PROPOSTE PER AGRICOLTURA

“Fa piacere constatare che durante il lavoro in Senato sul Dl Semplificazioni siano state recepite molte delle proposte di semplificazione agricola inserite nella pdl 982: un lavoro condiviso da tutti i gruppi parlamentari e sul quale in commissione Agricoltura alla Camera stiamo lavorando da circa due anni” – dichiara il presidente Comagri Filippo Gallinella, che aggiunge: “molte le audizioni fatte, numerosi gli emendamenti, tantissime le idee che i gruppi hanno portato e che oggi sono diventate realtà, anche se nell’altro ramo del Parlamento. È evidente, quindi, che i temi trattati fossero reali necessità per il mondo agricolo: penso, ad esempio, ai molti interventi sul Testo Unico del Vino che il settore chiede da anni e che, proprio in commissione Agricoltura e dopo un lavoro certosino di connessione tra le diverse proposte, erano diventati un articolo della pdl. Oggi, in maniera identica, è stato recepito nel Dl. Ma anche per ciò che riguarda le norme in materia di identificazione ed etichettatura dei prodotti negli esercizi agrituristici, e ancora per ciò che concerne alcune misure a sostegno dei giovani imprenditori agricoli, nonché l’intervento sul Registro unico dei controlli, con l’inclusione delle imprese alimentari e mangimistiche. Ora ci sarà un rapido passaggio alla Camera. Ovviamente ci sono ancora altri temi da affrontare, come le necessarie modifiche normative in materia di riproduzione animale, lo spostamento di risorse non spese per la riduzione volontaria delle rese, interventi in materia di pesca, e altro. Sono certo – conclude Gallinella - che ci saranno presto altre occasioni, a partire dal decreto Agosto, per ottenere ancora importanti risultati per il mondo agricolo”.

