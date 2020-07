DL SEMPLIFICAZIONI, LIBERI TUTTI PER IMBOTTIGLIAMENTO VINI DOC E DOCG

Liberi tutti per l’imbottigliamento dei vini a denominazione di qualità. Il Dl Semplificazioni al vaglio delle commissioni competenti del Senato permette a tutti i produttori vitivinicoli di non rispettare i disciplinari di produzione per quanto riguarda i vincoli delle aree geografiche andando in contrasto così non solo con quanto prevedono i regolamenti UE in tema di qualità ma anche con quanto fatto dall’Italia in questi anni per contrastare eventuali pratiche fraudolente. Dal 16 luglio di fatto tutti i vini DOC e DOCG possono essere imbottigliati ovunque essendo tutto il territorio nazionale in stato di emergenza e sottoposto a misure sanitarie. Si rischia un vero far west per un settore così delicato.

L’art 43, comma ter, lettera e del testo del Dl Semplificazioni consente infatti l’imbottigliamento fuori zona quando è dichiarato lo stato calamità di emergenza con misure sanitarie o fitosanitarie. Dato che tutto il paese è sotto stato di emergenza a causa del Covid, di fatto dal 16 luglio è possibile imbottigliare le DOC e DOCG anche fuori dalle zone di produzione, in contrasto con le norme comunitarie. Il rischio è una legittimazione di pratiche fraudolente in contrasto con l’operato con qui posto in essere per limitarle al massimo sui cui Bruxelles non farebbe sconti.

Si legge infatti nel testo:

e) all'articolo 38, dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: "7- bis. In caso di dichiarazione di calamita' naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dall'Autorita' competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, e' consentito imbottigliare un vino soggetto all'obbligo di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c), al di fuori della pertinente zona geografica delimitata.".

