DL SEMPLIFICAZIONI: TARICCO (PD), MIPAAF POTRA’ AFFRONTARE EMERGENZA PRODOTTI BIOLOGICI

"Molto positiva l'approvazione del decreto semplificazioni da parte del Senato, con una norma fondamentale per l'agricoltura biologica, contenuta in un mio emendamento. Il ministero delle Politiche agricole e forestali avrà finalmente gli strumenti per gestire l'emergenza che si è creata con la fissazione dei limiti massimi di residuo di acido fosfonico e/o fosforoso per le derrate alimentari prodotte in agricoltura biologica, che rischiavano di perdere la certificazione". Lo dice il senatore Mino Taricco, capogruppo del Pd nella commissione Agricoltura. "Queste produzioni - prosegue Taricco - rischiavano di perdere la certificazione perché i livelli di acido fosfonico e/o fosforoso stabiliti sono troppo bassi per molti terreni, soprattutto per quelli di origine vulcanica che contengono naturalmente più fosforo. Alcune produzioni sarebbero state condannate a non essere vendute come biologiche, anche se ne avevano rispettato tutti i dettami. L’emendamento approvato conferisce al MIPAAF il compito di stabilire specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i prodotti coltivati nelle aree interessate, attraverso l'emanazione di un decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del dl 'semplificazioni'. Un intervento circoscritto ma fondamentale per le tantissime aziende interessate".

