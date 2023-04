Dl Siccità, D’Eramo: Governo pone rimedio ad anni di tanti ‘No’. Ora proseguire su questa strada

"Il Governo ha fatto un importante passo avanti per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici ed evitare che il paese, e in particolare il settore dell’agroalimentare, in futuro si trovi nuovamente a fare i conti con l'emergenza".Così il sottosegretario Masaf Luigi D'Eramo in merito al via libera, in Consiglio dei ministri, al Dl Siccità. "Semplificazione, snellimento delle procedure autorizzative e iter più veloci per la realizzazione delle infrastrutture idriche e per la sicurezza e la gestione degli invasi. Questi alcuni dei punti che il governo, a partire dal Ministero delle Infrastrutture guidato da Matteo Salvini, ha messo nero su bianco dopo anni di 'No' che hanno portato a rincorrere il problema, in ritardo e con conseguenze sociali ed economiche per il sistema Italia", aggiunge D'Eramo. "Ora occorre proseguire su questa strada per rimediare alle mancate risposte del passato”, conclude il sottosegretario.