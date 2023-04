Dl Siccità, ok dal Cdm. Le reazioni e i commenti: dal governo primo step, decreto attesissimo, mette in sicurezza Made in Italy

In una giornata di polemica sulla Siccità che si è accesa con le dichiarazione "Speriamo che piova" di Angelo Bonelli che aveva già prelevato sassi dal fiume Adige e li aveva mostrati alla Camera, il Consiglio dei ministri dà l'ok al Dl Siccità.

(Non è chiaro se il deputato Verdi Angelo Bonelli avesse chiesto l'autorizzazione per poter prelevare sassi dall'Adige dato che - per quanto concerne l'Utilizzo delle risorse naturali dell'alveo - è vietata la raccolta di sassi quarziferi nell'alveo del fiume se non muniti di autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente e certificazioni relative ai previsti oneri fiscali).

Molte le novità per far fronte a quella che ogni anno si presenta come un emergenza cui occorre correre - in ritardo - ai ripari. Semplificazione, snellimento delle procedure autorizzative e iter più veloci per la realizzazione delle infrastrutture idriche e per la sicurezza e la gestione degli invasi. Ma non solo: anche la desalinizzazione.

Elementi importanti per garantire la messa in sicurezza del Made in Italy, dei territori, delle aziende e del Sistema Italia.

Immediate e tantissime le reazioni: