Dl Siccità, Prandini: importante passo del governo. Basta rincorrere emergenze, ora giocare di anticipo per evitarle

"Un importante passo avanti che denota come chi governa abbia finalmente preso atto delle necessità del Paese. L'Italia ha sete, e per troppi anni abbiamo dovuto rincorrere le emergenze cercando di rimediare ai danni subiti a prezzi altissimi". Così il presidente Coldiretti Ettore Prandini nel commentare il via libera in Consiglio dei ministri del Dl Siccità.

"Semplificare, innovare e realizzare gli interventi urgenti. Ma anche monitorare la situazione su tutto il territorio nazionale e attuare, senza più perder tempo, le opere necessarie. Anche attraverso l'efficientamento degli acquedotti per evitare dispersioni e perdite e la realizzazione e la manutenzione degli invasi. E, in particolar modo la realizzazione di nuovi bacini di accumulo: opere strategiche che hanno come finalità quella di mantenere e creare una capacità di accumulo, per passare cosi dall'11% al 50% di risorse idriche che altrimenti oggi vengono sprecate", aggiunge Prandini.

La strada è quella giusta - conclude-. Ora occorre proseguire il lavoro per tutelare e mettere in sicurezza le nostre produzioni messe a rischio dagli eventi calamitosi che hanno visto in questi ultimi mesi il nord senza acqua e il sud sotto piogge torrenziali.

Basta rincorrere le emergenze. Ora giocare di anticipo per evitarle".