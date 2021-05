Dl Sicurezza alimentare: Taricco (Pd), atto dovuto e buon provvedimento a tutela cittadini e qualita’ produzioni

"Il decreto 42/2021 che oggi il Senato converte in legge fa chiarezza sugli obiettivi per i quali, in termini di qualità delle produzioni alimentari del nostro Paese, abbiamo lavorato in questi anni. La qualità dei prodotti, la sicurezza, la salubrità, la trasparenza, la volontà di dare al cittadino-consumatore tutti gli elementi per giudicare e scegliere con cognizione di causa, la trasparenza sull'origine, sui contenuti e sui processi produttivi sono da sempre al centro dell'azione che il nostro Paese e il nostro mondo agroalimentare hanno posto in campo per ciò che riguarda il cibo, le bevande e tutte le produzioni destinate all'uomo e agli animali. Credo sia complessivamente non solo un atto dovuto, ma un buon provvedimento che introduce norme buone e che fa rivivere norme delle quali allo stato dell'arte abbiamo assolutamente bisogno". Lo dice il senatore Mino Taricco, capogruppo dem nella Commissione Agricoltura, che ha parlato nell'Aula di Palazzo Madama.

