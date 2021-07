Dl Sostegni bis, Bergesio (Lega): Oltre un miliardo di aiuti diretti per agricoltori e pescatori. Misure ad hoc per calamità naturali

“Per l’agricoltura questo provvedimento vale un miliardo di euro di aiuti diretti, misure cui noi della Lega abbiamo contribuito con proposte e provvedimenti. Un sostegno vero, e non solo parole, per l’anello più debole della filiera agroalimentare italiana, cioè il contadino, l’agricoltore, il pescatore. Quelle figure straordinarie che anche in quest’anno e mezzo non hanno mai smesso di lavorare e procurare il cibo e di dare dignità a quel ruolo fondamentale di coltivatori e custodi della terra. Assegniamo con questo provvedimento 80 mln ad Ismea al fine di rafforzare uno strumento importantissimo, quello delle garanzie a favore degli imprenditori agricoli e della pesca. C’è poi l’emendamento approvato sul fondo centrale di garanzia, cumulabile con le altre garanzie. Molti nostri imprenditori non riuscivano a finire gli investimenti perché non potevano cumulare una garanzia con un’ipoteca, invece adesso sarà possibile. Implementeremo la misura dell’imprenditoria femminile in agricoltura, abbiamo esteso alle donne la stessa misura che è prevista per il ricambio generazionale. Ci sono misure concrete anche sul settore zootecnico, un settore che sta soffrendo tantissimo a causa delle tensioni nazionali e internazionali sugli alimenti per il bestiame. Abbiamo perciò incrementato il fondo per lo sviluppo e il sostegno alle filiere di ben 5 mln euro da erogare nel corso del 2021 con aiuto diretto agli allevatori di bovini. Un ulteriore sostegno viene dalla compensazione iva applicabile alla cessione di animali vivi, innalzandola al 9,5%, dunque 28 mln euro destinati a questa importante misura. Ricordiamo però che tutta la filiera del latte, della carne, delle uova, del settore ortofrutticolo sta soffrendo ed ha bisogno di aiuti concreti. Bisogna subito attuare, e lo dico ai ministri, i decreti attuativi, altrimenti rimaniamo fermi con le risorse nei ministeri.

È stato poi istituito un fondo per il sostegno bieticolo saccarifero, con una dotazione di 25 mln euro. Il contributo verrà erogato sulla base delle superfici coltivate. Viene poi istituito il sistema di anticipazione al 70% dei pagamenti dei premi Pac.

La misura più importante del provvedimento ti è però l’indennità per i lavoratori del settore agricolo che abbiano svolto almeno 50 giornate lavorative per il 2020, pari ad un una tantum di 800 euro. La platea è di 500mila lavoratori agricoli che potranno beneficiare di queste risorse. Anche per i pescatori autonomi è stata prevista un’indennità di 950 euro. Per fronteggiare l’emergenza siccità abbiamo chiesto di poter accedere al fondo di solidarietà nazionale d sparge delle imprese danneggiate. Bisogna trovare il modo di trattenere l’acqua, attualmente lo facciamo solo per l’1%, ed attuare delle misure in grado di portare avanti questi progetti con delle tempistiche più lunghe rispetto a quanto stabilito”.

Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, nel corso del suo intervento al Senato in merito al Dl Sostegni Bis, che stabilisce oltre un miliardo di aiuti diretti per agricoltori e pescatori. Fra le altre, sono previste misure ad hoc per far fronte alle calamità e ai danni da gelate, brinate e grandinate.