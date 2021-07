Dl sostegni bis, Centinaio (Mipaaf): Danni maltempo, aumentato a 160 mln Fondo solidarietà, per la prima volta 5 mln a settore apistico

"Ci siamo da subito adoperati per portare a casa un risultato che si traduce in un aiuto concreto per le imprese agricole che hanno subito danni alle produzioni e, per la prima volta, viene supportato anche il settore apistico". Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, sen. Gian Marco Centinaio, commenta il via libera in Commissione Bilancio della Camera all'emendamento al dl Sostegni bis con cui viene incrementato da 105 a 160 milioni di euro il Fondo di solidarietà nazionale per le aziende colpite dalle avversità atmosferiche. "Con questo emendamento - ricorda Centinaio - si prevedono indennizzi per i danni degli eventi avversi di maggio e giugno, oltre che di aprile, e causati non solo da gelate e brinate ma anche dalle grandinate". "Il fatto che siano stati aggiunti ulteriori fondi è un segnale di attenzione verso il settore, e agli imprenditori apistici che non hanno mai beneficiato di misure simili saranno destinati 5 milioni. Ora - conclude il sottosegretario - è necessario riformare il Dlgs 102 del 2004 perché serve una profonda revisione che tenga conto dei cambiamenti climatici per non essere costretti ogni anno a dover ricorrere a deroghe o a provvedimenti d'emergenza".

