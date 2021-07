Dl Sostegni bis, Nevi (Fi): Soddisfazione per risultati settore agricolo

“Ieri è arrivato il primo voto favorevole, alla Camera dei Deputati, sul Decreto Sostegni Bis. Un atto che contiene numerosi interventi a sostegno dell'agricoltura italiana per un valore di 2 miliardi di euro. Come Dipartimento Agricoltura di Forza Italia, di cui sono il responsabile nazionale, esprimiamo piena soddisfazione per i risultati conseguiti per il settore agricolo. Molti degli interventi infatti, tra cui il sostegno alla filiera zootecnica, il fondo agrumi, il contributo alla produzione di birra artigianale l’incremento del fondo di solidarietà per i danni delle gelate subiti dall'agricoltura con la ciliegina finale del fondo dedicato alle gelate che hanno messo in difficoltà l’apicoltura, rientrano tra le proposte e sollecitazioni che Forza Italia ha avanzato al Governo Draghi. Ora riteniamo prioritario concentrare l'attenzione sulla ripartizione dei 300 milioni di euro per le filiere. Allo stesso tempo crediamo non più rinviabile dare una risposta definitiva ai tanti allevatori e agricoltori costretti a subire danni consistenti causati dalla fauna selvatica”. Lo dichiara in una nota Raffaele Nevi, vice Presidente gruppo FI Camera dei Deputati e responsabile Dipartimento nazionale Agricoltura Forza Italia

