Dl Sostegni, Lega: iniziato esame decreto in commissione agricoltura, da noi contributo a miglioramenti

"Avviato l’iter in commissione Agricoltura del Dl Sostegni, che con la sua approvazione in aula attiverà contributi diretti per oltre 2 miliardi di euro destinati al mondo dell'agricoltura italiana. Dalle prime stime, i contributi a fondo perduto supereranno gli 800 milioni di euro, oltre 300 milioni saranno destinati al fondo per lo sviluppo e il sostegno alle filiere, 300 milioni per l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (esclusi premi INAIL), più di 650 milioni di euro, infine, per la CISOA Agricola. È stato inoltre innalzato l'importo massimo consentito per ogni singola azienda attiva nel settore della pesca, acquacoltura e produzione primaria agricola. Un provvedimento importante sul quale la commissione fornirà il parere la prossima settimana: la Lega garantirà il suo massimo impegno per poter sostenere adeguatamente imprese e lavoratori che tanto hanno pagato durante questo lungo anno di pandemia, segnalando le eventuali modifiche migliorative da apportare al provvedimento prima della sua approvazione in aula”.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK