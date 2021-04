Dl Sostegni, Lega: ok parere commissione Agricoltura, da Lega massima attenzione a comparto

Approvato stamane a larghissima maggioranza dalla commissione Agricoltura il parere al Dl Sostegni. Sono state espresse significative indicazioni, evidenziate anche dalla Lega da sempre vicina alle nostre eccellenze agricole, raccomandando di intervenire con risorse mirate a rafforzare le filiere DOP, IGP, STG e più in generale il "made in Italy"; di avviare un processo di riforma per la defiscalizzazione delle imprese che operano nella filiera del legno per valorizzare la materia prima italiana; di corroborare la ripresa produttiva del settore zootecnico con l'istituzione di un fondo dedicato, di favorire l'imprenditoria femminile in agricoltura semplificando e utilizzando gli strumenti agevolativi già esistenti; di rafforzare gli strumenti a sostegno della categoria dei lavoratori agricoli stagionali provati dalla crisi economica; di intervenire a sostegno dei settori florovivaistico e apistico, garantendo ai due settori una riduzione dell'aliquota ordinaria. Infine, sarà fondamentale consentire alle imprese del settore vitivinicolo di assolvere agli obblighi di versamento dell’IVA al momento del pagamento dei corrispettivi alle stesse dovuti per la cessione di prodotti vitivinicoli. La Lega ha intercettato e fatte sue le rivendicazioni principali del mondo agricolo, traducendolo in indicazioni dedicate e da sottoporre all'attenzione del Governo".

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK