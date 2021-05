Dl sostegni, Naturale (M5s): piu’ sicurezza per i nostri prodotti, rilanciamo pesca e acquacoltura

“Con il Decreto Sostegni rilanciamo il settore della pesca e dell’acquacoltura. Per queste attività le perdite nell’ultimo anno hanno sfiorato, in alcuni casi, il 70% del fatturato. Oltre alle misure a fondo perduto e agevolazioni per i finanziamenti abbiamo ritenuto giusto alleggerire le imprese dal carico del canone per i concessionari di aree demaniali marittime. Con un emendamento approvato stanziamo 1 milione di euro di contributo al fine di ridurre il canone per le attività svolte in queste aree”. A dichiararlo è la senatrice M5S e capogruppo in commissione agricoltura, Gisella Naturale.

“Nei due emendamenti approvati a mia firma - specifica Naturale - in uno andiamo a semplificare alcune procedure per avvalersi dell’assistenza tecnica dell’Enama, l’Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola, andando ad agire anche sulla qualità dei macchinari agricoli e l’adozione del Pan, il piano d’azione nazionale, per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”.

“Con un altro emendamento introduciamo una serie di nuove di disposizioni in tema di sicurezza nella lavorazione di prodotti ortofrutticoli freschi destinati all’alimentazione umana in coltivazioni fuori suolo, una maggiore linearità nel definire le caratteristiche della birra e la possibilità di esaurire le scorte di quei prodotti alimentari già etichettati e messi in commercio con indicazioni non aggiornate alle ultime normative”

“Inoltre, prevediamo con questa norma l’allungamento del periodo in cui una cooperativa possa mantenere la condizione di mutualità prevalente nel caso questa venga perduta a causa dell’emergenza sanitaria in corso, escludendo tale periodo dal computo delle caratteristiche della mutualità. Infine, è prevista anche la deroga ai requisiti che regolano la permanenza di un socio nelle cooperative di consumo qualora non siano stati soddisfatti nel corso del 2020”, conclude Naturale.