Dl sostegni, Nevi, Fi: bene recepimento molte nostre proposte su agricoltura

''Ringrazio il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, il capogruppo alla Camera Roberto Occhiuto, il capogruppo al Senato Anna Maria Bernini e il responsabile dei Dipartimenti Alessandro Cattaneo per avermi dato la possibilità, in qualità di responsabile nazionale del settore agricoltura, di evidenziare le proposte, su questo tema fondamentale per il rilancio del Paese, che porteremo avanti nell'approvazione del decreto Sostegni bis. In queste ore abbiamo attenzionato il testo pubblicato con le nuove misure varate dal governo Draghi, che recepisce già diverse questioni attenzionate da Forza Italia". Così, in una nota, il vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera e responsabile dipartimento agricoltura del movimento azzurro, Raffaele NEVI. "E' previsto -spiega-l'accesso al fondo perduto per le aziende che hanno perso più del 30% del proprio fatturato tra 2019 e 2020. Sono inseriti 25 milioni di euro per i produttori di barbabietola da zucchero e anche l'anticipazione entro il 31 luglio di ogni anno di una parte dei contributi Pac". Nel testo, rimarca, "non mancano anche misure per i lavoratori. Infatti gli operai agricoli senza un contratto a tempo indeterminato, e con almeno 50 giornate di lavoro nel corso del 2020, godranno di un'indennità straordinaria di 800 euro, mentre ai pescatori autonomi andrà un contributo di 950 euro per il mese di maggio 2021". E' altresì previsto, sottolinea, "l'esonero contributivo per i settori agrituristico, vitivinicolo e della produzione di birra. Bene la compensazione dell'iva al 9,5% sulla vendita di suini e bovini vivi, che va nella direzione si sostenere gli allevatori italiani, messi in grave difficoltà sia dalla chiusura del canale Ho.re.ca , sia dall'innalzamento del costo delle materie prime dei mangimi. Giudichiamo positiva la presenza dei ristori per i danni subiti dalle gelate, anche se in sede di conversione porteremo avanti la battaglia affinché siano aumentate le risorse economiche attualmente previste in 105 milioni di euro". "Sulle gelate -assicura- chiederemo l'inserimento di una specifica misura per quelle che hanno interessato l'apicoltura, soprattutto per i fiori di acacia. Forza Italia sta dimostrando grande attenzione per questo strategico settore come dimostrato anche dall'impegno del sottosegretario Battistoni. Per questo, da parte nostra, anche in questo caso assicureremo un lavoro costruttivo per far sì che l'AGRICOLTURA diventi sempre più fondamentale per la nostra economia, anche per aumentare la produzione di materie prime e dipendere cosi sempre meno dall'estero".