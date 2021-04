Dl Sostegni, ok da Comagri Senato. Ecco il parere

Sul disegno di legge: (2144) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID- 19

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premesso che

l’articolo 1 riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario;

l'articolo 8 prevede - con riferimento ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria - la concessione di ulteriori periodi di trattamento; per quanto concerne l'ambito agricolo (al comma 8), tali trattamenti vengono ammessi - in relazione ai casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica - nella misura massima complessiva di centoventi giorni, relativi al periodo 1° aprile 2021-31 dicembre 2021, per i trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA);

l’articolo 19 dispone, con riferimento al mese di gennaio del 2021, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro, per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, che svolgono determinate attività;

l’articolo 28 modifica la cornice normativa entro la quale le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e modalità definiti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”; l’importo consentito di tali aiuti è stato elevato ed è stata ammessa, a condizioni date, la conversione degli strumenti rimborsabili (garanzie, prestiti agevolati, anticipi rimborsabili) in sovvenzioni dirette. In particolare nel settore della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti di importo limitato non devono superare i 270 mila euro, anziché i 120 mila euro, mentre nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli gli aiuti non devono superare i 225 mila euro - anziché i 100 mila euro - per impresa;

l’articolo 39 incrementa, per il 2021, di 150 milioni di euro il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito, anche in considerazione degli effetti scaturiti dai divieti imposti su tutto il territorio nazionale ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, l'opportunità di:

- introdurre un'ulteriore proroga al 31 dicembre 2021 della moratoria straordinaria per le piccole e medie imprese, prevista dall'articolo 56 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, relativa ad aperture di credito, concessione di prestiti non rateali e prestiti e finanziamenti a rimborso rateale, con riferimento alla quota capitale e alla quota interessi, nonché una moratoria del pagamento delle rate relative all’imposta municipale unica, fino al 31 dicembre 2020 ;

- introdurre un'ulteriore proroga al 31 dicembre 2021 dell'entrata in vigore dell'articolo 1, commi da 634 a 658 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante l'introduzione della nuova imposta sul consumo dei manufatti in plastica;

istituire un fondo rotativo presso ISMEA per sostenere l'accesso al credito delle aziende agricole per investimenti al fine di favorire il ricambio generazionale e l'innovazione;

- rifinanziare l'istituto della cambiale agraria per consentire liquidità alle imprese che operano nel settore agricolo, dell'agriturismo e della pesca, beneficiando di credito immediato da parte di ISMEA con limitate procedure burocratiche;

- intervenire con stanziamenti mirati in favore del rafforzamento delle politiche industriali e dell'internazionalizzazione del comparto agroalimentare italiano con particolare riguardo alla filiera DOP, IGP, STG e tutelare il "Made in Italy" con un'attenta lotta alla contraffazione, ed in particolare contrastando i fenomeni di "italian sounding";

- intervenire al fine di estendere la detrazione di imposta del 110 per cento relativa alla riqualificazione energetica a favore delle aziende agricole e agrituristiche;

- sostenere la riconversione della rete irrigua, la manutenzione costante e l'ammodernamento delle reti al fine di ridurre lo spreco di acqua e aumentarne la capacità di utilizzo da parte dell'agricoltura;

- avviare un processo di riforma per la defiscalizzazione a favore delle imprese che operano nella filiera del legno ai fini di una maggiore valorizzazione della materia prima italiana;

- sostenere la figura dell'agricoltore come custode del territorio e dell'ambiente al fine di far conoscere il ruolo fondamentale dell'agricoltura capace, nelle sue fasi di semina, coltivazione, attesa e raccolto, di incarnare l'essenza della vita stessa e soddisfare i bisogni primari dell'uomo;

- sostenere l'eccellenza agroalimentare italiana quale punto di riferimento di ambiziosi obiettivi di sostenibilità e tutela della biodiversità, a garanzia della diffusione di modelli alimentari che, basati sui principi della dieta mediterranea, assicurino attraverso l'utilizzo di un'etichetta di origine la qualità, la genuinità, la sicurezza e la sostenibilità ambientale delle produzioni;

- intervenire a favore dell'imprenditoria femminile in agricoltura in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione, utilizzando gli strumenti agevolativi già esistenti e attivi sull'intero territorio nazionale;

- sostenere l'attività dei piccoli birrifici indipendenti in cui si produce birra artigianale, anche aumentando gli ettolitri di riferimento, che come noto è

perlopiù prodotta da imprese agricole già dedite all'attività di produzione di cereali, e riescono in tal modo a sfruttare al meglio l'intero ciclo produttivo dell'azienda attraverso l'attività di produzione della birra, l'ampliando l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina in materia di piccoli birrifici a cui riferire la riduzione dell'accisa dovuta sulla produzione di birra artigianale;

- rivedere i contenuti del DPR n. 1498, emanato nel 1970 ai sensi dell’articolo 7 della legge 1354/1962 (cd. Legge sulla birra) che disciplina le caratteristiche ed i requisiti dei diversi tipi di birra, che risulta ormai superato dalle innovazioni tecnologiche ed in contrasto, per alcuni aspetti, con la stessa legge n. 1354/62, successivamente modificata adeguandola alle nuove tecniche di produzione della birra;

- sostenere l’attività delle piccole cantine artigianale operanti nel settore vitivinicolo e brassicolo;

- sostenere la ripresa produttiva del settore zootecnico, attraverso l'innalzamento per l'anno 2021 delle percentuali di compensazione applicabili per le cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina, in misura non superiore al 10 per cento;

- tutelare l'occupazione nel comparto agrituristico, garantendo un'applicazione uniforme a livello nazionale della disciplina in materia di inquadramento dei soggetti impiegati nell'esercizio di attività di ricezione ed ospitalità connesse alle attività agricole, considerando questi a tutti gli effetti lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agrituristica e attività agricola principale, di cui al comma 1, dell'articolo 2135 del codice civile;

- rafforzare gli strumenti a sostegno della categoria dei lavoratori agricoli che risultano particolarmente esposti agli effetti della crisi per il carattere stagionale della loro attività, al fine di fornire loro una certezza di sostentamento;

- revisionare lo strumento della prestazione del lavoro occasionale in agricoltura, semplificandone le procedure di applicazione ed aumentando la platea dei potenziali utilizzatori;

- estendere a favore dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, la nuova prestazione di assicurazione per l'impiego in caso di perdita involontaria dell'occupazione;

- migliorare la capacità reddituale delle imprese del settore agricolo e zootecnico attraverso il rafforzamento della produzione di energia da parte di impianti a biomasse di piccola taglia inseriti in un circuito di economia circolare, assicurandone l'alimentazione anche attraverso reflui e scarti derivanti da aziende agricole terze, nel rispetto comunque del criterio di prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile;

- regolamentare la vendita di prodotti ortofrutticoli coltivati negli stabilimenti di produzione verticale energeticamente autosufficienti a scopo alimentare con sistemi di produzione agricola indoor interamente organica e consentire di applicare la normativa italiana sulla quarta gamma anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo, che non necessitano di lavaggio;

- normare la possibilità di impiegare, per la distribuzione di agrofarmaci, i mezzi di precisione denominati “Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR)” e “Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR)”;

- garantire liquidità alle imprese che effettuano investimenti estendendo anche al credito d’imposta c.d. Transizione 4.0 la possibilità di cessione concessa dal decreto 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, art.122, per altri crediti d’imposta;

- inserire tra le categorie particolarmente colpite dall’emergenza di cui all’articolo 26 tra i beneficiari del fondo il settore dell’agriturismo, che è tra i settori più colpiti;

- intervenire a sostegno, dei settori florovivaistico e apistico, prevedendo in favore di quest'ultimo l'avvio di un procedimento di riforma che porti alla riduzione dell'aliquota ordinaria, attualmente al 22 per cento, per il servizio di impollinazione al 4 per cento;

- consentire alle imprese del settore vitivinicolo di assolvere agli obblighi di versamento dell’IVA al momento del pagamento dei corrispettivi alle stesse dovuti per la cessione di prodotti vitivinicoli;

- incrementare le risorse destinate al bando OCM Vino, Misura Investimenti, ed innalzare la percentuale dell’aliquota a fondo perduto;

- salvaguardare il mantenimento della qualifica di imprenditore agricolo ed il

conseguente trattamento fiscale agevolato nelle ipotesi in cui la produzione

aziendale risulti danneggiata da calamità naturali o da eventi epidemiologici;

promuovere un processo di rinnovamento del parco mezzi agricoli circolante, favorendo la rottamazione dei mezzi più inquinanti con il contestuale acquisto di mezzi alimentati a bio-metano, al fine di contribuire alla tutela della sicurezza sul lavoro, e alla riduzione dell'inquinamento ambientale;

- rideterminare i canoni per le concessioni demaniali per la pesca e l’acquacoltura attraverso la modifica dell'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, prevedendo che a partire dal 2021 per l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime venga applicata una soglia minima di 500 euro;

- esonerare dal pagamento dell’IVA gli operatori ittici professionali;

- prevedere, al fine di far fronte alla perdita di liquidità delle aziende del settore agricolo, la revisione della legge n. 157 del 1992 ai fini del contenimento dei danni causati all’agricoltura dalla fauna selvatica;

- destinare i residui del Fondo nazionale per il settore agrumicolo a ristoro delle perdite subite dalle imprese produttrici nell’anno 2020;

- esonerare le imprese agricole e gli allevatori dall’obbligo di registrazione delle operazioni di carico e scarico nel registro dei cereali e delle farine di cereali;

- semplificare il controllo e la certificazione delle macchine agricole e forestali assicurando maggiore uniformità delle procedure di certificazione tramite un soggetto unico nazionale in grado di tradurre le linee guida definite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Qui di seguito AGRICOLAE riporta il parere.

Parere AS 2144