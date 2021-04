Dl sostegni, Rota (Fai Cisl): “sui lavoratori agricoli ingiustizia da sanare”

Quanto all’utilizzo dei voucher, il sindacalista ha espresso agli altri ospiti, il Sottosegretario Francesco Battistoni e il Presidente di Filiera Italia Luigi Scordamaglia, netta contrarietà: “In agricoltura questo strumento già è normato e non servono ulteriori estensioni, in questo settore i contratti garantiscono già tutta la flessibilità necessaria alle imprese, il lavoro agricolo è strutturato anche come lavoro a chiamata, mentre riutilizzare i voucher come è stato fatto in passato vuol dire precarizzare ancora di più il lavoro e legittimare quelli che chiamiamo ‘caporali di carta’. Oggi molti italiani si avvicinano all’agricoltura ma lo fanno per diventare imprenditori, mentre il ruolo di operaio agricolo rimane faticoso e poco remunerato, trainato dai lavoratori di origine straniera”, ha detto il sindacalista, “dunque la sfida è far diventare più attrattivo il lavoro agricolo, non più precario”. Rota ha ricordato inoltre che il 10 aprile riprenderà la mobilitazione unitaria dei sindacati di categoria con presidi davanti tutte le prefetture d’Italia.

