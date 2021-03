Dl Sostegni: Spena (FI), “Decontribuzione ossigeno a comparto agricolo”

“Grazie a Forza Italia il Decreto Sostegni prevedrà uno stanziamento da 300 milioni di euro per sostenere le imprese agricole attraverso la decontribuzione previdenziale ed assistenziale dei lavoratori. Il nostro partito è stato decisivo anche per ottenere l’integrazione di 150 milioni di euro del Fondo del Ministero delle Politiche Agricole a sostegno delle filiere agricole. Fondi che daranno ossigeno a un settore che sarà decisivo per la ripresa dell’economia nazionale. Le chiusure di ristoranti, bar e agriturismi hanno avuto un impatto devastante sulla filiera agroalimentare italiana, danneggiata ulteriormente dal calo dell’export verso l’estero. Le imprese agricole italiane, con l’operosità che le contraddistingue non si sono mai fermate dimostrando forza e resilienza. La decontribuzione consentirà di preservare l’occupazione in uno dei settori più strategici per la ripartenza immediata del Paese. Forza Italia dimostra ancora una volta di essere in prima linea nella difesa del comparto agricolo”. Lo dichiara l’on. Maria Spena, deputata di Forza Italia e vicepresidente della Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati.

