Dl Sostegni: Taricco (Pd), bene approvazione emendamenti su agricoltura

"L'approvazione dell' emendamento che va a normare le produzioni di quarta gamma in 'vertical farming' e dell'emendamento che proroga i tempi per lo smaltimento delle etichette di prodotti agricoli che devono essere adeguate alle normative UE è una buona notizia per due segmenti agricoli che devono essere messi in condizione di cogliere tutte le opportunità di una ripresa che speriamo imminente". Lo dice il senatore del Pd Nino Taricco, capogruppo del Pd nella commissione Agricoltura. "Così come dopo il rammarico di oggi - prosegue Taricco - è una buona notizia l'impegno del governo a verificare le condizioni per inserire in un prossimo provvedimento la possibilità di cessione del credito di imposta per la innovazione e la tecnologia 4.0 , così strategica per un'agricoltura sostenibile e capace di innovare e di competere. Da adesso lavoriamo per il prossimo decreto per dare risposte agli stagionali agricoli, per rafforzare le filiere strategiche e per quelle emergenti, agriturismi, brassicolo, apistica, ecc., per la zootecnia, per la pesca, per l'accesso al credito e per dare risposte ai danni da fauna selvatica e da calamità atmosferiche. Il lavoro continua".

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK