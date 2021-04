Dl Sostegni, Uila: giù le mani dai crediti dei Consorzi di Bonifica

“Si tratta di una scelta sbagliata che colpisce servizi essenziali per la produzione agricola e per la sicurezza dei cittadini in un momento, tra l'altro, in cui il paese vive una fase di drammatica fragilità. Indebolire il presidio dei Consorzi nei territori è difatti una scelta miope che rischia di fiaccare il settore primario e di trascurare colpevolmente la sfida rappresentata dagli effetti dei cambiamenti climatici. Si tratta poi di una scelta iniqua e paradossale in quanto, non potendo riscuotere i propri crediti, i Consorzi saranno in molti casi costretti ad aumentare la contribuzione a carico dei consorziati penalizzando così proprio coloro che hanno sempre corrisposto i tributi in modo regolare.” afferma De Gasperis. “Per questo auspichiamo che nei prossimi passaggi parlamentari, la norma venga modificata escludendo i tributi consortili tra quelli interessati dall'annullamento previsto dall'articolo 4 del DL Sostegni."

