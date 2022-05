Dl Taglia-prezzi: Lega, con nostro emendamento ok riapertura termini rateizzazione su multe quote latte collegata alle moratorie sui mutui agrari

“Con il nostro emendamento che punta alla riapertura dei termini per la rateizzazione del pagamento delle cosiddette ‘multe’ derivanti dalle ‘quote latte’, forniamo una chiara indicazione alle migliaia di produttori coinvolti e chiudiamo una pagina buia della storia zootecnica del nostro Paese, che ha visto l’imposizione dei limiti alle produzioni di latte, senza tener conto come, da sempre, la nostra produzione sia inferiore al fabbisogno dei consumatori italiani. Evitando di gravare su un comparto già provato dalla pandemia e dalla crisi economica scaturita, il nostro emendamento consente di riaprire per 60 giorni, nei confronti dei debitori del prelievo destinatari di atti di riscossione coattiva da parte dell’Agenzia delle Entrate, la possibilità di aderire alla rateizzazione di cui avrebbero potuto beneficiare nella fase di prima imputazione del debito. Ciò permetterebbe ad oltre tremila aziende del nostro Paese di rateizzare un importo che supera gli 800 milioni di euro, consentendo da un lato ai debitori di pagare senza affrontare una procedura di riscossione coattiva ai loro danni, e dall’altro lato all’Amministrazione di incrementare il livello dei recuperi senza sopportare gli oneri delle procedure esecutive. Il nostro emendamento diventa parte integrante dell’art. 19 del decreto che attiva la rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari con garanzia di Ismea, fino a 25 anni, in modo tale che grazie a questo primo intervento l’azienda agricola interessata potrà avere subito la liquidità necessaria per aderire alla rateizzazione delle quote latte che se supera l’importo di 300.000 euro potrà essere saldata in 30 anni. Come Lega riteniamo sia doveroso coniugare le indicazioni che arrivano dall’Europa, senza tacerne gli eccessi quando dovuto, con le istanze dei produttori italiani. Per questa ragione, puntando sulla rateizzazione, ne evidenziamo gli effetti positivi, permettendo agli allevatori di sanare le posizioni derivante da questa drammatica situazione di non chiarezza e di ridurre, ancorchè gradualmente, l’esposizione attuale dell’Erario che risponde ai criteri indicati dalla Commissione europea per l’ottemperanza alla decisione della Corte di giustizia UE nella causa n. 433/2015”.

Così i senatori della Lega in commissione Agricoltura Giorgio Maria Bergesio, capogruppo, Gianpaolo Vallardi, presidente, Nadia Pizzol e Cristiano Zuliani, componenti della medesima.