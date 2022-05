Dl Ucraina bis: Lega, bene approvazione nostro emendamento su Deflusso Ecologico

Bene che il governo abbia accolto la richiesta della Lega sul Deflusso Ecologico. Il delicato momento geopolitico che stiamo vivendo, richiede misure destinate a far fronte gli effetti economici della crisi internazionale in atto, tenendo conto delle necessità agroalimentari del Paese. Importanti, quindi, le sperimentazioni nell’ottica dell’ottimizzazione della gestione idrica nel rispetto della tutela ambientale e la proroga di due anni, quindi al 2025, dell’entrata in vigore della normativa sul Deflusso Ecologico. Un iter iniziato in Aula al Senato con l’approvazione della risoluzione, come da nostra richiesta. Provvedimenti ottenuti grazie all’attenzione al comparto e al costante lavoro della Lega al Governo e in Parlamento, che all’opposizione non avrebbe potuto incidere”.

Così in una nota i senatori della Lega in commissione Agricoltura: Gianpaolo Vallardi (presidente), Giorgio Maria Bergesio (capogruppo), Nadia Pizzol e Cristiano Zuliani.