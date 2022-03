Dl Ucraina, ecco il testo che ha avuto l’ok. Draghi: “ora a pagare sarà chi ha tratto profitto in eccesso”. Ma si taglia minima parte di aumenti ingiustificati

Fondo per il sostegno del settore dell’autotrasporto, Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari, Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, e Disposizioni agricole in materia di economia circolare. Sono queste alcune delle misure in ambito agricolo contenute del Dl Ucraina al vaglio del Consiglio dei ministri.

Ma - a fronte delle quotazioni Platts sul diesel e sulla benzina - i conti non tornano. E si continua a tagliare una minima parte degli aumenti che, dati alla mano, sembrano essere ingiustificati.

Secondo le quotazioni Platt del 17 marzo infatti, il prezzo del Diesel autotrazione era di 0,8386/litro che con le accise 0,6174 euro diventa 1,456 euro. Calcolando poi il premio Platts sul prodotto del fornitore (0,015 c.a.), il biodiesel valorizzato 0,055, i costi di stoccaggio e le scorte obbligatorie (0,012 c.a.), i costi relativi alla logistica primaria, vale a dire dal deposito e alle pompe (0,012 c.a.), ed infine il margine del fornitore che intorno ai 15 millesimi al litro (0.015), il subtotale che si ottiene è pari a 1,565 euro/litro. Che con il 22% di Iva (0,3443) si arriva a quota 1,90 euro al litro.

Ma il prezzo alla pompa oggi era di 2,21 euro al litro rilevando un margine di guadagno stratosferico e non giustificato di 0,30 euro al litro.

Stessa storia per la benzina.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il decreto che ha avuto l'ok dal Consiglio dei ministri in PDF e in forma testuale:

DL UCRAINA APPROVATO

MISURE URGENTI PER CONTRASTARE GLI EFFETTI ECONOMICI E UMANITARI

DELLA CRISI UCRAINA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 3 e 4 del Trattato del Nord-Atlantico, ratificato con legge 1° agosto 1949, n. 465;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in

Ucraina”;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi

dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle

politiche industriali”;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure urgenti per contrastare gli effetti

economici e umanitari della grave crisi internazionale in atto in Ucraina;

Considerata la necessità e l'urgenza di fronteggiare la situazione di eccezionale instabilità del

funzionamento del sistema nazionale di gas naturale derivante dal conflitto russo ucraino, avuto

riguardo altresì all'esigenza di garantire il soddisfacimento della domanda di gas naturale riferita

all'anno termico 2022-2023;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza, connessa alla grave crisi internazionale in atto in

Ucraina, di emanare disposizioni in materia di contenimento di prezzi dell’energia sul mercato

italiano;

Considerata la necessità e l’urgenza di introdurre specifiche disposizioni per fare fronte alle

eccezionali esigenze connesse a.......;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare ..............;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ........;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della

cooperazione internazionale, dell’interno, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico,

delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, del lavoro e delle politiche

sociali e della salute;

EMANA

il seguente decreto-legge:

TITOLO I

Contenimento prezzi gasolio e benzina

ART. 1

(Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per

autotrazione)

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei

prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per

autotrazione, di cui all’Allegato I al testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26

ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, relativamente al periodo di cui al comma 2, nelle seguenti

misure:

a) benzina: XXX euro per 1000 litri;

b) olio da gas o gasolio usato come carburante per autotrazione: XXX euro per 1000 litri.

2. La rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1 si applica il giorno di entrata in

vigore del presente decreto-legge e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data.

3. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede ...

2

4. Successivamente al periodo previsto dal comma 2 e fino al 31 dicembre 2022, ferme restando le

condizioni di cui all’articolo 1, comma 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le aliquote di accisa

applicate ai prodotti di cui al comma 1 possono essere rideterminate con il decreto emanato ai sensi

del comma 290 del medesimo articolo 1, adottato anche con cadenza diversa da quella ivi prevista.

ART. 2

(Bonus carburante ai dipendenti)

1. Per l’anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da

aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per

lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede

............

TITOLO II

Misure in tema di prezzi dell'energia e del gas

ART. 3

(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia

elettrica)

1. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5

kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello

sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale

compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo

straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per

l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno

2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato

sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi,

abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo

medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi

dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo

1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre

2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base

imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli

articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre

agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto

anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta

regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è cedibile dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti,

compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione,

fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari

finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e

creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo

bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria

e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto

legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui

3

all’articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in

XXX milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ...

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito

d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge

31 dicembre 2009, n. 196.

ART. 4

(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di gas

naturale)

1. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all’articolo 5 del decreto-

legge 1° marzo 2022 n. 17, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per

l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20

per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre

solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di

riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di

riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici

(GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito

al medesimo trimestre dell'anno 2019.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi

dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo

1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre

2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base

imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli

articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre

agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto

anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta

regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in

237,89 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ...a cura di RGS

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito

d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge

31 dicembre 2009, n. 196.

ART. 5

(Incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e gasivore)

1. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall’articolo 4 del decreto-

legge 1° marzo 2022, n. 17, nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del 25 per

cento.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a XXX per l’anno 2022, si provvede...

3. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall’articolo 5 del decreto-

legge 1° marzo 2022, n. 17, nella misura del 15 per cento è rideterminato nella misura del 20 per

cento.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 235,24 milioni di euro per l'anno 2022, si

provvede ai sensi ....

ART. 6

(Bonus sociale elettricità e gas)

4

1. Per il periodo 1 aprile – 31 dicembre 2022, il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e

gas cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 dicembre

2016, come successivamente aggiornato dall'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente in

attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 4, del medesimo decreto, è pari a 12.000 euro.

2. Alla copertura dei maggiori oneri conseguenti all'applicazione di quanto sopra si provvede con .....

ART. 7

(Trasparenza dei prezzi - Garante per la sorveglianza dei prezzi e Autorità di regolazione per

energia, reti e ambiente)

1. All’articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole “normale

andamento del mercato” sono aggiunte le seguenti: “, nonché richiedere alle imprese dati, notizie ed

elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo. Il mancato

riscontro, entro 10 giorni dalla richiesta comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa

pecuniaria da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 5.000. Per le sanzioni amministrative

pecuniarie si osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Per le attività istruttorie, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati, nonché di supporto al

Garante per la sorveglianza dei prezzi è istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico,

un’apposita Unità di missione cui è preposto un dirigente di livello generale, ed è assegnato un

dirigente di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale

del Ministero.

3. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a conferire gli incarichi dirigenziali di cui al

comma 1, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. All’Unità di missione di cui al comma 2 è assegnato un contingente di X unità di personale non

dirigenziale. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere il predetto personale

con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in incremento delle vigenti facoltà

assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica da inquadrarsi nell'Area Terza, posizione

economica F3, del Comparto Funzioni Centrali, ovvero ad acquisire il predetto personale in posizione

di comando, previa intesa con le amministrazioni di appartenenza, da altre pubbliche amministrazioni,

società e organismi in house, con rimborso dei relativi oneri. Ai fini di cui al presente comma è

autorizzata la spesa di euro XXX annui a decorrere dall'anno 2022

5. Per finalità di monitoraggio, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 23

maggio 2000, n. 164, i titolari dei contratti di approvvigionamento di volumi di gas per il mercato

italiano sono tenuti a trasmettere, la prima volta entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della

presente decreto, al Ministero della transizione ecologica e all’Autorità di regolazione per energia,

reti e ambiente (ARERA) i medesimi contratti ed i nuovi contratti che verranno sottoscritti, nonché

le modifiche degli stessi sempre entro il termine di 15 giorni. Le informazioni tramesse sono trattate

nel rispetto delle esigenze di riservatezza dei dati commercialmente sensibili.

6. La pianta organica del ruolo dell’ARERA, determinata in base all’articolo 1, comma 347, della

legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di XXX unità al fine di ottemperare ai maggiori

compiti assegnati dalla legge, con particolare riferimento al monitoraggio e controllo dei mercati

energetici. Tale aumento di pianta organica è realizzato nell’ambito della propria autonomia

organizzativa, contabile e amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Stato.

7. Ai fini di cui ai commi 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di euro XXX annui a decorrere dall'anno

2022.

TITOLO III

5

Sostegno alle imprese

CAPO I

Misure per la liquidità delle imprese

ART. 8

(Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici)

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall’aumento dei prezzi delle forniture

energetiche, le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono

richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi

energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non

superiore a ventiquattro.

2. Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi

dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia ai sensi del comma 1, SACE S.p.A.,

rilascia le proprie garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e

di altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, entro un limite massimo di impegni pari a

9.000 milioni di euro, alle condizioni e secondo le modalità di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8

aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

3. Per le medesime finalità di contenimento e supporto SACE S.p.A. è autorizzata a concedere in

favore delle imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo credito una garanzia pari al

90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di

energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell’inadempimento da parte le imprese

con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31

dicembre 2021, del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2023 relative ai consumi

energetici effettuati fino al 31 dicembre 2022, entro il limite massimo di XXX milioni di euro,

conformemente alle modalità declinate dallo schema di garanzia di cui all’articolo 35 del decreto-

legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui ai commi 2 e 3 è accordata di

diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da

SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile

e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al

netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del

Ministero dell’economia e delle finanze le attività relative all’escussione della garanzia e al recupero

dei crediti, che può altresì delegare a terzi e/o agli stessi garantiti. SACE S.p.A. opera con la dovuta

diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere

impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell’attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica,

al fine dell’escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e

condizioni previsti dal presente articolo.

5. Le garanzie di cui al presente articolo sono rilasciate da SACE S.p.A. a condizione che il costo

dell’operazione garantita sia inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dai soggetti eroganti o dalle

imprese di assicurazione per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.

6. Per le finalità di cui al presente articolo sono istituite nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 1,

comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 due sezioni speciali, con autonoma evidenza

contabile a copertura delle garanzie di cui ai commi 2 e 3, [con una dotazione iniziale pari a

rispettivamente di [XXX milioni di euro e XXX milioni di euro] alimentate, altresì, con le risorse

finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da

SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE

S.p.A., salvo conguaglio all’esito dell’approvazione del bilancio e al netto delle commissioni

riconosciute alle compagnie assicurative.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante.....

6

ART. 9

(Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese energivore e alle imprese a forte

consumo di gas naturale)

1. Il credito d’imposta di cui all’articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e agli articoli 4

e 5 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, riconosciuto in favore delle imprese energivore e delle

imprese a forte consumo di gas naturale, è cedibile dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi

gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva

la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari

iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,

di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario

iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia

ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7

settembre 2005, n. 209. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 122-bis,

comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77.

ART. 10

(Imprese energivore di interesse strategico)

1. Al fine di assicurare sostegno economico alle imprese ad alto consumo energetico e fino al 31

dicembre 2022, le garanzie emesse da SACE S.p.A., nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste

dall’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5

giugno 2020, n. 40 in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri

soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad

imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati con

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministero dello sviluppo

economico, la garanzia copre il 90 per cento dell'importo del finanziamento concesso ovvero la

diversa percentuale consentita dalla normativa europea in tema di aiuti di Stato, ivi compresi i Quadri

temporanei vigenti nelle situazioni di crisi ed emergenza. Analoga garanzia è concessa per il

finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati in territorio

nazionale per la produzione di ghisa destinata all’industria siderurgica.

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni,

dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, il decimo periodo è sostituito dai seguenti “Le somme rivenienti

dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono versate in un patrimonio dell'emittente destinato

all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria

dell'impresa in amministrazione straordinaria, previa restituzione dei finanziamenti statali di cui

all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni,

dalla legge 1o febbraio 2016, n. 13, per la parte eventualmente erogata, e, nei limiti delle disponibilità

residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, di ripristino e di bonifica ambientale

secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente, nonché per un ammontare determinato, nel

limite massimo di 150 milioni di euro, con decreto del ministro dello sviluppo economico e del

ministro della transizione ecologica, da adottarsi di concerto con il ministro dell’economia e delle

finanze, sentito il Presidente della Regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo

produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello

stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che può avvalersi di

organismi in house dello Stato. Restano comunque impregiudicate le intese già sottoscritte fra il

gestore e l’organo commissariale di ILVA S.p.A alla data di entrata in vigore del presente

provvedimento. Le modalità di valutazione, approvazione e attuazione dei progetti di

decarbonizzazione da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A., sono individuate con il decreto

di cui al periodo precedente.

7

CAPO II

Misure per il lavoro

ART. 11

(Disposizioni in materia di integrazione salariale)

1. All’articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 11-quater è

inserito il seguente: «11-quinques. Per fronteggiare, nell’anno 2022, situazioni di particolare

difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 10 e alle imprese del settore turistico che

non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale è riconosciuto, in deroga

agli articoli 4 e 12, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022, un trattamento ordinario

di integrazione salariale per un massimo di XXX settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. L'INPS

provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal

monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS

non prende in considerazione ulteriori domande.».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 150 milioni per l’anno 2022 si provvede a valere

sul fondo di cui all’articolo 1, comma 120 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

ART. 12

(Agevolazione contributiva per personale azienda in crisi)

1. All'articolo 1, comma 119, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole “di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006,

n. 296" sono inserite le seguenti ", lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese

nei sei mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da

parte delle imprese suddette”;

b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: “In caso di assunzione di lavoratori che godano della

Nuova Assicurazione Sociale per l'impiego è comunque escluso il cumulo del beneficio di cui alla

presente disposizione con quello previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012,

n. 92.”.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 5,5 milioni di euro per

l'anno 2023 e 4,2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante....

CAPO III

Misure a sostegno di autotrasporto, agricoltura, pesca, turismo

ART. 13

(Ferrobonus e marebonus)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando

quanto previsto dall'articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la

spesa di ulteriori 19,5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando

quanto previsto dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la

spesa di ulteriori 19 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a complessivi 38,5 milioni di euro per l’anno 2022, si

provvede____________________.

ART. 14

8

(Clausola di adeguamento corrispettivo)

1. All’articolo 6 del decreto legislativo del 21 novembre 2005 n. 286, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 3, lettera d), dopo le parole “modalità di pagamento” sono inserite le seguenti: “, nonché

clausola di adeguamento di tale corrispettivo al costo del carburante, sulla base delle variazioni

intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero

della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a

riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell’ultimo adeguamento effettuato.”;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-bis. Al fine per mitigare gli effetti conseguenti

all’aumento dei costi del carburante per autotrazione incentivando, al contempo, il ricorso alla forma

scritta nella stipulazione in caso di contratti di trasporto di merci su strada, il corrispettivo nei

contratti di trasporto di merci su strada conclusi in forma non scritta, si determina in base ai valori

indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di trasporto merci per conto di terzi,

pubblicati e aggiornati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi

dell’articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”.

2. All’articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole “pubblica e

aggiorna” è inserita la seguente: “trimestralmente”.

ART. 15

(Revisione pedaggi)

1. Al fine di sostenere il settore dell’autotrasporto in considerazione degli effetti economici derivanti

dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l’autorizzazione di spesa di cui

all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni,

dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, è ulteriormente incrementata di 15 milioni di euro per l’anno

2022.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma

150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ulteriormente incrementata di 5 milioni di euro per l'anno

2022. Tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfettaria, per il medesimo anno, di spese

non documentate di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. Agli oneri derivanti dei commi 1 e 2 pari a 20 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede....

ART. 16

(Esonero versamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei

trasporti)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti

e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2022, le imprese di autotrasporto merci per conto

di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di

cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non si applica l'obbligo di contribuzione

nei confronti dell'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b),

alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione quantificati, per l’anno 2022,

in euro 1,4 milioni si provvede ai sensi _______________________________.

ART. 17

(Fondo per il sostegno del settore dell’autotrasporto)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti,

è istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità

sostenibili, con una dotazione di XXX milioni di euro per l’anno 2022, da destinare al sostegno del

settore dell’autotrasporto.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il

Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della

9

presente legge, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di

erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a XXX milioni di euro per l’anno 2022, si

provvede...

ART. 18

(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l’acquisto di carburanti per l’esercizio

dell’attività agricola e della pesca)

1. Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei

maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per

l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di

imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettivamente

utilizzato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture

d’acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi

dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo

1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre

2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base

imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli

articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre

agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto

anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta

regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è cedibile dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti,

compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione,

fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari

finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e

creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo

bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria

e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto

legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui

all’articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di

aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali.

5. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in

140,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ...

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito

d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge

31 dicembre 2009, n. 196.

ART. 19

(Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari)

1. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura,

in forma individuale o societaria, le esposizioni in essere alla data di entrata in vigore della presente

disposizione, concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito e

destinate a finanziare le attività delle imprese medesime, possono essere rinegoziate e ristrutturate

per un periodo di rimborso fino a venticinque anni.

10

2. Nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione del

21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013 e dal Regolamento (UE) n.

717/2014, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione

Europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo e della pesca, le operazioni di rinegoziazione e

ristrutturazione di cui al comma precedente possono essere assistite dalla garanzia gratuita fornita

dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA ai sensi dell’articolo 17, comma 2

del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per la concessione delle predette garanzie è autorizzata,

in favore di ISMEA, la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede,

quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui

all’articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234; quanto a 10 milioni di euro, mediante

corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 522 della legge 30 dicembre 2021, n.

234.

ART. 20

(Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e

dell’acquacoltura)

1. Al fine di fronteggiare il peggioramento economico internazionale con innalzamento dei costi di

produzione dovuto alla crisi Ucraina, per l’anno 2022 la dotazione del “Fondo per lo sviluppo e il

sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura” di cui all’articolo 1, comma 128

della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 35 milioni di euro.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede

mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 515 della legge 30

dicembre 2021, n. 234.

3. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 515:

1) dopo le parole “del Regolamento (UE)” sono aggiunte le seguenti: “n. 2115/2021 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021”

2) le parole “in fase di approvazione definitiva del Parlamento europeo” sono sostituite dalle seguenti:

“La dotazione finanziaria per l’anno 2022 è destinata alla copertura delle spese amministrative di

costituzione e gestione del Fondo e dei costi sostenuti per le attività di sperimentazione e avviamento,

ivi inclusi i costi per la realizzazione dei sistemi informatici e per l’implementazione delle procedure

finanziarie di cui al comma 517; a tal fine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

trasferisce all’Istituto di cui al comma 516 la relativa dotazione finanziaria. L’Agenzia per le

Erogazioni in Agricoltura (AGEA) supporta le attività di sperimentazione per la definizione e

implementazione delle procedure di competenza”.

b) il comma 517 è sostituito dal seguente: “A decorrere dal 1° gennaio 2023, è autorizzata l’apertura

di un conto corrente di tesoreria centrale, intestato alla società di capitali dedicata di cui al comma

516, sul quale confluiscono le somme destinate al finanziamento del Fondo di cui al comma 515.

L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) è individuata quale soggetto preposto al prelievo

delle quote di partecipazione degli agricoltori e alla erogazione delle compensazioni finanziarie in

favore degli Agricoltori partecipanti sulla base degli elenchi di liquidazione trasmessi dal Soggetto

Gestore del Fondo e di verifica delle eventuali sovra compensazioni per effetto di un cumulo degli

interventi del Fondo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati. AGEA supporta le

attività di sperimentazione per la definizione e implementazione delle procedure di competenza.”.

c) il comma 518 è sostituito dal seguente: “Nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di

cui al comma 515 si applica il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5

maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2016.”.

ART. 21

(Disposizioni in materia di economia circolare in agricoltura)

11

1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e

ridurre l’uso di fertilizzanti chimici, aumentare l’approvvigionamento di materia organica nei suoli e

limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica di cui all’articolo 5 del decreto del

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento

ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2016, prevedono la

sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui all’articolo 52, comma

2-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012, n. 134, come modificato dal comma 2 del presente articolo.

2. All’articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla

legge n. 134 del 2012, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il digestato di cui al presente

comma è considerato equiparato ai fertilizzanti di origine chimica quando è ottenuto dalla digestione

anaerobica di sostanze e materiali da soli o in miscela fra loro di cui all’articolo 22 del decreto del

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento

ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2016, in ingresso di

impianti di produzioni biogas prodotti da impianti aziendali e interaziendali, impiegato secondo

modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti e presenta i requisiti e le

caratteristiche stabiliti per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica. Con decreto del Ministro

delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica,

da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite

le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato.”.

3. Il comma 527 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è abrogato.

ART. 22

(Credito d'imposta per IMU in comparto turismo)

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 e al

consistente incremento dei prezzi dei prodotti energetici e della conseguente situazione di tensione

finanziaria degli operatori economici del settore, con gravi ricadute occupazionali e sociali, per l'anno

2022, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per i soggetti e le fattispecie di

cui al comma 2.

2. L'incentivo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese turistico-recettive, ivi comprese le

imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle

pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le

imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi

acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50% dell'importo versato a titolo di seconda rata

dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della

legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali

è gestita la relativa attività recettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle

attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei

corrispettivi nel periodo indicato di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno

2019.

3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 può essere fatto valere esclusivamente in compensazione

ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a decorrere dal periodo di imposta

in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non concorre alla formazione del reddito

ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle

attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo

unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15,6 milioni di euro per l'anno 2022, si

provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di

cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

12

CAPO IV

Contratti pubblici

ART. 23

(Revisione prezzi)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni

materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, il Ministero delle

infrastrutture e della mobilità sostenibili, in relazione alle domande di accesso al Fondo per

l’adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.

73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, può riconoscere, nel limite

complessivo del 50 per cento delle risorse del medesimo Fondo, un’anticipazione pari al 50%

dell’importo richiesto in favore delle stazioni appaltanti di cui al comma 7 del medesimo articolo 1-

septies e all’articolo 25, comma 8 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nelle more dello

svolgimento dell’attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione di cui al medesimo comma

8.

2. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le variazioni in aumento dei

prezzi di alcuni materiali da costruzione, come rilevate dai decreti del Ministero delle infrastrutture e

della mobilità sostenibili previsti dall’articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, dall’articolo 29, comma 2, del decreto-

legge 27 gennaio 2022, n. 4, e dall’articolo 25, comma 2, del decreto – legge 1° marzo 2022, n. 17,

ovvero gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, in misura non

inferiore a...rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal

responsabile unico del procedimento nell’appalto in contraddittorio con l'appaltatore, qualora

impediscano, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare

esecuzione dei servizi o delle forniture possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi

dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, qualora impediscano di

ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa

non imputabile all'esecutore ai sensi dell’articolo 107, comma 5, del citato decreto legislativo n. 50

del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta. Nei casi di cui al primo periodo non si

applicano gli obblighi di comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione previsti dall'articolo

107, comma 4, terzo periodo, del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016.

TITOLO IV

Rafforzamento dei presidi per la sicurezza, la difesa nazionale e per le reti di comunicazione

elettronica

CAPO I

Golden power

ART. 24

(Ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale – Golden power)

1. All’articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge

11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole “un'impresa di cui alla lettera a),” sono inserite le seguenti;

“che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi

medesimi, compresi quelli” e dopo le parole: “relative a beni materiali o immateriali” sono inserite le

seguenti: “, l’assegnazione degli stessi a titolo di garanzia”;

13

b) al comma 4, dopo le parole: “Ai fini dell'esercizio del potere di veto di cui al comma 1, lettera b),”

sono inserite le seguenti: “salvo che l’operazione non sia in corso di valutazione o sia già stata valutata

ai sensi del comma 5,”;

c) al comma 5:

1) al primo periodo le parole “notifica l’acquisizione” sono sostituite dalle seguenti: “, ove possibile

congiuntamente alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell’acquisto, notifica la stessa

acquisizione”;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Nei casi in cui la notifica non sia effettuata

congiuntamente da tutte le parti del procedimento indicate al primo periodo, la società notificante

trasmette, contestualmente alla notifica, una informativa, contenente gli elementi essenziali

dell’operazione e della stessa notifica, alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell’acquisto, al

fine di consentirne la partecipazione al procedimento, fornendo prova della relativa ricezione.”;

3) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: “Entro quindici giorni dalla notifica, la società

acquisita può presentare memorie e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.”;

4) al quinto periodo le parole “all’acquirente” sono sostituite dalle seguenti: “alle parti del

procedimento”;

5) al dodicesimo periodo le parole “L’acquirente che non osservi le condizioni imposte è altresì

soggetto” sono sostituite dalle seguenti: “La società acquirente e la società le cui partecipazioni sono

oggetto dell’acquisto che non osservino le condizioni imposte sono altresì soggette”;

ART. 25

(Ridefinizione dei poteri speciali nei settori di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del

2012)

1. All’articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge

11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: “a titolo di garanzia, è notificato, “sono inserite le seguenti: “salvo che

l’operazione sia già stata in corso di valutazione ai sensi del comma 5,”;

b) al comma 2-bis, dopo le parole: “soggetto esterno all'Unione europea, di cui al comma 5-bis,” sono

inserite le seguenti: “ovvero, nei settori individuati nel secondo periodo del comma 5, anche a favore

di un soggetto appartenente all’Unione europea, ivi compresi quelli stabiliti o residenti in Italia,” e

dopo le parole: “il trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all'Unione europea,

è notificato,” sono inserite le seguenti: “ salvo che l’operazione sia già stata in corso di valutazione

ai sensi del comma 5,”;

c) al comma 5:

1) al primo periodo dopo le parole “è notificato” sono inserite le seguenti: “ove possibile

congiuntamente alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell’acquisto”;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Nei settori delle comunicazioni, dell’energia, dei

trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, sono

soggetti all'obbligo di notifica di cui al primo periodo anche gli acquisti, a qualsiasi titolo, di

partecipazioni da parte di soggetti appartenenti all'Unione europea ivi compresi quelli residenti in

Italia, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione

del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del

codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”;

3) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: “Nei casi in cui la notifica non sia effettuata

congiuntamente da tutte le parti dell’operazione indicate al primo e al secondo periodo, la società

notificante trasmette, contestualmente alla notifica una informativa, contenente gli elementi essenziali

dell’operazione e della stessa notifica, alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell’acquisto, al

fine di consentirne la partecipazione al procedimento, fornendo prova della relativa ricezione. Sono

soggetti all’obbligo di notifica di cui al presente articolo anche gli acquisti di partecipazioni, da parte

di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, in società che detengono gli attivi individuati

come strategici ai sensi dei commi 1 e 1-ter, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del

14

capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o

indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un

milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie

del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale.”;

d) al comma 6, le parole: “l'efficacia dell'acquisto può essere condizionata all'assunzione da parte

dell'acquirente di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi.” sono sostituite dalle

seguenti: “l'efficacia dell'acquisto può essere condizionata all'assunzione, da parte dell'acquirente e

della società le cui partecipazioni sono oggetto dell’acquisto, di impegni diretti a garantire la tutela

dei predetti interessi. Entro quindici giorni dalla notifica, la società acquisita può presentare memorie

e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.”, dopo le parole: “ Qualora si renda necessario

richiedere informazioni all'acquirente” sono inserite le seguenti: “e alla società le cui partecipazioni

sono oggetto dell’acquisto”, dopo le parole: “Qualora il potere sia esercitato nella forma

dell'imposizione di impegni” sono soppresse le parole: “all’acquirente”, le parole: “di quest’ultimo”

sono sostituite dalle seguenti: “dell’acquirente” e le parole: “L’acquirente che non adempia agli

impegni imposti è altresì soggetto, salvo che il fatto costituisca reato,” sono sostituite dalle seguenti:

“La società acquirente e la società le cui partecipazioni sono oggetto dell’acquisto, che non

adempiano agli impegni imposti sono altresì soggette, salvo che il fatto costituisca reato,”;

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numero 2, sono efficaci a decorrere dal 1° gennaio

2023.

3. Sono abrogate le seguenti parole dell’articolo 4-bis, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge 21

settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133: “nonché

gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea,

che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto

delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo

dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni

che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per

cento del capitale.”.

ART. 26

(Misure di semplificazione dei procedimenti in materia di poteri speciali e prenotifica)

1. Dopo l’articolo 2-ter del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla

legge 11 maggio 2012, n. 56, è inserito il seguente:

“Art. 2-quater

(Misure di semplificazione dei procedimenti e prenotifica)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito

ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014, anche

in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere individuate misure di

semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini

dell'eventuale esercizio dei poteri di cui agli articoli 1, 1-bis e 2, senza che sia necessaria la delibera

del Consiglio dei Ministri, per la definizione dei procedimenti in caso di mancato esercizio dei poteri

speciali decisa all’unanimità dai componenti del gruppo di coordinamento, fatta salva in ogni caso la

possibilità per ogni amministrazione e per le parti di chiedere di sottoporre l’esame della notifica al

Consiglio dei Ministri.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono individuate le modalità di presentazione di una

prenotifica che consenta l’esame da parte del Gruppo di coordinamento, o nelle ipotesi di cui al

comma 1 del Consiglio dei ministri, delle operazioni, anteriormente alla formale notifica di cui agli

articoli 1 e 2 del presente decreto, al fine di ricevere una valutazione preliminare sulla applicabilità

dei citati articoli e sulla autorizzabilità dell’operazione.

ART. 27

15

(Potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri in

materia di esercizio dei poteri speciali)

1. Al fine di potenziare l’attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri per lo

svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, è istituito presso il

Dipartimento per il coordinamento amministrativo un nucleo di valutazione e analisi strategica in

materia di esercizio dei poteri speciali, costituito da dieci componenti in possesso di specifica ed

elevata competenza in materia giuridica, economica e nelle relazioni internazionali. Con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei

ministri, sono definiti i criteri per l’individuazione e la nomina dei componenti del Nucleo, la durata

degli incarichi, i compensi spettanti e le ulteriori disposizioni concernenti l’organizzazione ed il

funzionamento dell’organismo.

2. All’articolo 2-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla

legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le partole: “articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6

agosto 2014” sono inserite le seguenti: “ e di cui all’articolo 1-bis,”

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente. “2-bis. Nell’esercizio delle funzioni di cui al presente

decreto legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, secondo modalità da definirsi

mediante apposito protocollo d’intesa, della collaborazione della Guardia di finanza.

Nell’espletamento delle attività di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo

2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, i militari della Guardia di finanza si avvalgono anche

dei poteri e delle facoltà previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.”

c) al comma 3 dopo le parole “enti di ricerca” sono aggiunte le seguenti parole “, nonché con altre

amministrazioni”;

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le misure di potenziamento del

Dipartimento per il coordinamento amministrativo, finalizzate all’esercizio delle competenze relative

all’applicazione dei poteri speciali, nei limiti delle risorse disponibili nell’ambito della Presidenza del

Consiglio.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, quantificati in 570.000 euro per il 2022 e

in euro 760.000 a decorrere dal 2023, si provvede [...]

ART. 28

(Ridefinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basati

sulla tecnologia 5G e cloud)

1. L’articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge

11 maggio 2012, n. 56, è sostituito dal seguente:

“Art. 1-bis (Poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con

tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud e altri attivi) 1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali

di cui al presente articolo, costituiscono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e

sicurezza nazionale i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G.

Ulteriori beni, rapporti, attività e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica, ivi inclusi

quelli relativi alla tecnologia cloud, possono essere individuati con uno o più decreti del Presidente

del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, il Ministro

dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale,

il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominato, e con gli altri Ministri

competenti per settore, e sentita l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche in deroga all'articolo

17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che

è reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti sono adottati anche in mancanza di parere.

2. Fermi gli obblighi previsti ai sensi del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con

modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, le imprese che, anche attraverso contratti o

accordi, intendano acquisire, a qualsiasi titolo, beni o servizi relativi alla progettazione, alla

realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1, ovvero componenti

16

ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione, notificano, prima di

procedere alla predetta acquisizione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri un piano annuale nel

quale sono contenuti: il settore interessato dalla notifica; dettagliati dati identificativi del soggetto

notificante; il programma di acquisti; dettagliati dati identificativi dei relativi, anche potenziali,

fornitori; dettagliata descrizione, comprensiva delle specifiche tecniche, dei beni, dei servizi e delle

componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla

manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1; un’informativa completa sui contratti

in corso e sulle prospettive di sviluppo della rete 5G, ovvero degli ulteriori sistemi e attivi di cui al

comma 1; ogni ulteriore informazione funzionale a fornire un dettagliato quadro delle modalità di

sviluppo dei sistemi di digitalizzazione del notificante, nonché dell’esatto adempimento alle

condizioni e alle prescrizioni imposte a seguito di precedenti notifiche; un’informativa completa

relativa alle eventuali comunicazioni effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), del

decreto-legge n. 105 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2019, ai fini dello

svolgimento delle verifiche di sicurezza da parte del Centro di valutazione e certificazione nazionale

(CVCN), inclusiva dell’esito della valutazione, ove disponibile, e delle relative prescrizioni, qualora

imposte. Con uno dei decreti di cui al comma 1, ovvero con diverso decreto adottato con il medesimo

procedimento, possono altresì essere individuati ulteriori contenuti del piano annuale, eventuali

ulteriori criteri e modalità con cui procedere alla notifica del medesimo piano, oltre ad eventuali

tipologie di attività escluse dall’obbligo di notifica, anche in considerazione delle ridotte dimensioni

dell’operazione.

3. La notifica di cui di cui al comma 2 è trasmessa annualmente, prima di procedere all’attuazione

del piano, salva la possibilità di aggiornarlo in corso di anno, con cadenza quadrimestrale. Entro trenta

giorni dalla notifica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su conforme

delibera del Consiglio dei ministri, è approvato il piano annuale di cui al comma 2, previa eventuale

imposizione di prescrizioni o condizioni, ovvero ne è negata l’approvazione con l’esercizio del potere

di veto. Salvo diversa previsione nel decreto di approvazione del piano, rimane ferma l’efficacia dei

decreti del Presidente del Consiglio dei ministri già adottati alla data di entrata in vigore del presente

articolo. Se è necessario svolgere approfondimenti riguardanti aspetti tecnici anche relativi alla

valutazione di possibili fattori di vulnerabilità, che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza

delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi, il termine di trenta giorni previsto dal presente

comma può essere prorogato fino a venti giorni, prorogabili ulteriormente di venti giorni, per una sola

volta, in casi di particolare complessità. Se nel corso dell’istruttoria si rende necessario richiedere

informazioni al notificante, tale termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle

informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Se si rende necessario formulare

richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di trenta giorni è sospeso, per una sola volta,

fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. Le

richieste di informazioni e le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non sospendono

i termini. In caso di incompletezza della notifica, il termine di trenta giorni previsto dal presente

comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. Decorsi i

predetti termini, il piano si intende approvato.

4. I poteri speciali sono esercitati nella forma dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni

ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della

sicurezza nazionale. A tal fine, sono oggetto di valutazione anche gli elementi indicanti la presenza

di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati

che vi transitano, compresi quelli individuati sulla base dei principi e delle linee guida elaborati a

livello internazionale e dall'Unione europea. Se le prescrizioni o condizioni non risultano sufficienti

ad assicurare la tutela dei citati interessi, il Governo, tenendo conto dei contenuti del piano notificato,

dell’obsolescenza, del costo e dei tempi di sostituzione degli apparati e dell’esigenza di non rallentare

lo sviluppo della tecnologia 5G o di altre tecnologie nel Paese, nel rispetto dei principi di

proporzionalità e adeguatezza, approva, in tutto o in parte, il piano per un periodo temporale, anche

17

limitato, indicando un termine per l’eventuale sostituzione di determinati beni o servizi ovvero non

approva il piano esercitando il potere di veto.

5. Salvo quanto previsto dal presente comma, se il soggetto notificante inizia l'esecuzione di contratti

o accordi, successivi all’entrata in vigore del presente articolo, compresi nella notifica prima che sia

decorso il termine per l’approvazione del piano, il Governo può ingiungere all'impresa, stabilendo il

relativo termine, di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore all’esecuzione del predetto

contratto o accordo. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva gli obblighi di notifica

di cui al presente articolo ovvero le disposizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri

speciali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al tre per cento del fatturato del

soggetto tenuto alla notifica. I contratti eventualmente stipulati in violazione delle prescrizioni o delle

condizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali sono nulli. Il Governo può

altresì ingiungere all’impresa, stabilendo il relativo termine, di ripristinare a proprie spese la

situazione anteriore alla violazione, applicando una sanzione amministrativa pecuniaria sino a un

dodicesimo di quella prevista al periodo precedente per ogni mese di ritardo nell’adempimento,

commisurata al ritardo. Analoga sanzione può essere applicata per il ritardo nell’adempimento

dell’ingiunzione di cui al primo periodo. Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al

presente articolo, anche in assenza della notifica, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avviare

d’ufficio il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano

applicazione i termini e le norme procedurali previsti dal presente articolo. Il termine di trenta giorni

di cui al comma 3 decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione

dell'obbligo di notifica.

6. Per l’esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo il gruppo di coordinamento per

l’esercizio dei poteri speciali è composto dai rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei

ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell’economia e delle finanze, del

Ministero dell’interno, del Ministero della difesa, del Ministero per gli affari esteri e la cooperazione

internazionale, dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove previsto,

nonché dai rappresentanti dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il gruppo di coordinamento

si avvale anche del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) e delle articolazioni

tecniche dei Ministeri dell’interno e della difesa, per le valutazioni tecniche della documentazione

relativa al piano annuale di cui al comma 2, e ai suoi eventuali aggiornamenti, propedeutiche

all’esercizio dei poteri speciali e relative ai beni e alle componenti ad alta intensità tecnologica

funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui

al comma 1 nonché ad altri possibili fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l’integrità

e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi.

7. Le attività di monitoraggio, tese alla verifica dell’osservanza delle prescrizioni e delle condizioni

impartite con il provvedimento di esercizio dei poteri speciali, alla analisi della relativa adeguatezza

e alla verifica dell’adozione di adeguate misure, anche tecnologiche, attuative delle medesime

prescrizioni o condizioni sono svolte da un comitato composto da uno o più rappresentanti della

Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della

difesa, del Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, o, se non nominato, della

struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la

digitalizzazione, dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Per le attività di monitoraggio, il

comitato si avvale anche del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), e delle

articolazioni tecniche dei Ministeri dell’interno e della difesa. Ai lavori del comitato di monitoraggio

possono essere chiamati a partecipare altri rappresentanti dei Ministeri di cui al comma 6. Al fine del

concreto esercizio delle attività di monitoraggio il soggetto interessato comunica con la periodicità

indicata con il provvedimento di esercizio dei poteri speciali, ogni attività esecutiva posta in essere,

ivi inclusa la stipulazione dei contratti ad essa riferiti, fornendo ogni opportuno dettaglio tecnico ed

evidenziando le ragioni idonee ad assicurare la conformità della medesima al piano approvato ai sensi

del comma 3. Il soggetto interessato trasmette altresì, una relazione periodica semestrale sulle attività

in corso. È fatta salva la possibilità per il comitato di monitoraggio di disporre ispezioni e verifiche

18

tecniche, anche con le modalità di cui all’articolo 2-bis, relativamente ai beni e alle componenti ad

alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla

gestione delle attività di cui al comma 1 nonché ad altri possibili fattori di vulnerabilità che potrebbero

compromettere l’integrità e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi, oggetto del

provvedimento di esercizio dei poteri speciali. L’inosservanza delle prescrizioni o delle condizioni

contenute nel provvedimento di approvazione ovvero qualsiasi altra circostanza idonea a incidere sul

provvedimento approvativo è segnalata al gruppo di coordinamento dell’esercizio dei poteri speciali

di cui al comma 6, il quale può proporre al Consiglio dei ministri l’applicazione delle sanzioni previste

dal comma 7, la revoca o la modifica del provvedimento autorizzativo e il divieto di esercizio delle

attività funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle

attività di cui al comma 1.

8.Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito

ai sensi del comma 6 del presente articolo, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,

n. 400, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e

delle procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al presente

articolo.”.

2. In sede di prima applicazione, il piano di cui al comma 2 dell’articolo 1-bis, del citato decreto-

legge n. 21 del 2012, come modificato dal presente articolo, include altresì l’informativa completa

sui contratti o sugli accordi relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla

tecnologia 5G già autorizzati. Ferma l’efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri

già adottati ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto legge n. 21 del 2012, i procedimenti in corso alla

data di entrata in vigore del presente decreto sono dichiarati estinti dal predetto gruppo di

coordinamento e il relativo esame è effettuato in sede di valutazione del piano annuale, fermo restando

quanto previsto dai commi 3 e 5 dell’art. 1-bis del decreto legge n. 21 del 2012.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo è abrogato l’articolo 16, comma 10, del decreto-

legge 14 giugno 2021 n. 82, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2021 n. 109.

CAPO II

Cybersicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici

ART. 29

(Rafforzamento della disciplina cyber)

1. Al fine di prevenire pregiudizi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi

informatici delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, derivanti dal rischio che le aziende produttrici di prodotti e servizi tecnologici di

sicurezza informatica legate alla Federazione Russa non siano in grado di fornire servizi e

aggiornamenti ai propri prodotti appartenenti alle categorie individuate al comma 3, in conseguenza

della crisi in Ucraina, le medesime amministrazioni procedono tempestivamente alla diversificazione

dei prodotti in uso.

2. Le stazioni appaltanti, che procedono ai sensi del comma 1, provvedono all’acquisto di un ulteriore

prodotto o servizio tecnologico di sicurezza informatica di cui al comma 3 e connessi servizi di

supporto mediante gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza,

ovvero, laddove non sussistano o non siano comunque disponibili nell’ambito di tali strumenti, ai

sensi dell’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50. Si applicano le

disposizioni di cui al comma 5, secondo, terzo e quarto periodo del medesimo articolo 63.

3. Le categorie di prodotti e servizi di cui al comma 1 sono indicate con circolare dell’Agenzia per la

cybersicurezza nazionale, tra quelle volte ad assicurare le seguenti funzioni di sicurezza:

a) sicurezza dei dispositivi (endpoint security), ivi compresi applicativi antivirus, antimalware

ed “endpoint detection and response” (EDR);

b) “web application firewall” (WAF);

19

4. Dall’attuazione dei commi 1 e 2 non derivano effetti che possano costituire presupposto per

l’azione di responsabilità di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari ad euro _________, si provvede

mediante corrispondente riduzione .......

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio.

7. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con

modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, dopo le parole “fattore di rischio o alla sua

mitigazione,” sono inserite le seguenti: “in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei

principi generali dell’ordinamento giuridico e” e, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: “Laddove

nei provvedimenti di cui al presente comma sia recata deroga alle leggi vigenti anche ai fini delle

ulteriori necessarie misure correlate alla disattivazione o all’interruzione, gli stessi provvedimenti

devono contenere l’indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e tali deroghe devono

essere specificamente motivate. I provvedimenti di cui al presente comma non sono soggetti al

controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.”.

8. Al fine di consentire il più rapido avvio delle attività strumentali alla tutela della sicurezza

nazionale nello spazio cibernetico, all’articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito,

con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “8-bis.

In relazione alle assunzioni a tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), i relativi contratti per

lo svolgimento delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico

attribuite all’Agenzia stessa, possono prevedere una durata massima di 4 anni, rinnovabile per periodi

non superiori ad ulteriori complessivi quattro anni. Delle assunzioni e dei rinnovi disposti ai sensi del

presente comma è data comunicazione al COPASIR nell’ambito della relazione di cui all’articolo 14,

comma 2.”.

ART. 30

(Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche)

1. Con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo

economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base della

rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall'operazione, anche in

relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, possono essere

individuate, previa attivazione, ove ne ricorrano i presupposti, della procedura di cui all'articolo 2 del

regolamento (UE) 2015/479 dell'11 marzo 2015, le materie prime critiche, per le quali le operazioni

di esportazione al di fuori dell'unione europea sono soggette alla procedura di notifica di cui ai

commi seguenti. Fermo il rispetto della normativa europea, costituiscono in ogni caso materie prime

critiche e sono soggette alla disciplina di cui al presente articolo i rottami ferrosi, anche non originari

dell'Italia.

2. Le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare fuori dell'unione europea,

direttamente o indirettamente, le materie prime individuate dal decreto di cui al comma 1 sono tenute

ad effettuare almeno 10 giorni precedenti l'avvio dell'operazione, una preventiva notifica al Ministero

dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,

contenente una informativa completa sull'operazione.

3. Le operazioni o gli atti poste in essere in assenza di notifica o in contrasto con le

determinazioni adottate ai sensi del comma 4 sono nulli.

4. Entro 10 giorni dalla notifica, con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, sulla base

dell'istruttoria compiuta dai ministeri di cui al comma 1, valutata la rilevanza strategica per l'interesse

nazionale e il pregiudizio che deriverebbe dall'operazione, anche in relazione all'approvvigionamento

di beni essenziali nelle singole filiere produttive, può essere adottato l'eventuale veto all'operazione

ovvero possono essere determinate le condizioni alle quali è sottoposta, nel rispetto del diritto

dell'Unione europea. Decorso detto termine l'operazione può essere comunque effettuata.

20

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi gli obblighi di cui al presente articolo

è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% del valore dell'operazione e

comunque non inferiore a euro 100.000 per ogni singola operazione.

6. Le misure di cui al presente articolo si applicano fino al 31 luglio 2022.

TITOLO V

Accoglienza e potenziamento capacità amministrativa

ART. 31

(Coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina)

1. Nell’ambito delle misure assistenziali previste dall’articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto

legislativo 7 aprile 2003, n. 85, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio

dei ministri è autorizzato:

a) a definire ulteriori forme di accoglienza diffusa, diverse da quelle previste nell’ambito delle

strutture di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, da

attuare mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e

le associazioni iscritte al Registro di cui all’ articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286

e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, prevedendo sostanziale omogeneità di servizi e costi con

le citate strutture di accoglienza, fino al 31 ottobre 2022, per un massimo di 15.000 unità;

b) a definire ulteriori forme di sostentamento per l’assistenza delle persone titolari della protezione

temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione, per la durata massima di 90 giorni

dall’ingresso nel territorio nazionale per un massimo di 60.000 unità;

c) a riconoscere alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al numero delle

persone accolte sul territorio di ciascuna regione e provincia autonoma, un contributo forfetario per

l’accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, in misura da definirsi d’intesa con il

Ministro della salute e con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di

Bolzano, per i richiedenti e titolari della protezione temporanea per un massimo di 100.000 unità.

2. Con le ordinanze di protezione civile adottate in attuazione della deliberazione del Consiglio dei

ministri del 28 febbraio 2022 si provvede alla disciplina delle diverse forme di supporto

all’accoglienza di cui al comma 1, la lettera a) e di sostentamento di cui alla lettera b) del medesimo

comma 1, tenendo conto dell’eventuale e progressiva autonomia delle persone assistite che

svolgeranno attività lavorative in attuazione di quanto previsto dall’articolo 7 dell’Ordinanza del

Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle misure di cui al comma 1 quantificati in complessivi

XXX milioni di euro si provvede, per l’anno 2022, a valere su ____________. Le risorse di cui al

presente comma sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per

essere riassegnate al Fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui all’articolo 44 del decreto

legislativo n. 1 del 2018.

4. Nei limiti temporali definiti dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022,

anche al fine di incrementare le capacità delle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo

18 agosto 2015, n. 142, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno, relative

all’attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di accoglienza, sono incrementate di 7.533.750

euro per l’anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a

valere................................................

5. ...........

ART. 32

(Misure urgenti per implementare l’efficienza dei dispositivi del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco)

21

1. Al fine di assicurare la pronta operatività, la funzionalità e l’efficienza del dispositivo di soccorso

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, del

decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione della procedura

concorsuale per l’accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto con decorrenza 1° gennaio 2021,

per un numero di posti corrispondenti a quelli vacanti al 31 dicembre 2020, è ridotta, in via

eccezionale, a cinque settimane.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 289.101, si provvede a valere sulle disponibilità degli

stanziamenti di bilancio del Ministero dell’interno a legislazione vigente.

ART. 33

(Misure per far fronte alle maggiori esigenze in materia di immigrazione)

1. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del

28 febbraio 2022 in relazione alla crisi internazionale connessa al conflitto in atto in Ucraina ed attesa

la necessità di far fronte alle eccezionali esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati nel

territorio nazionale, al fine di assicurare, fino al 31 dicembre 2022, la funzionalità della Commissione

nazionale per il diritto di asilo e delle commissioni e sezioni territoriali per il riconoscimento della

protezione internazionale, i contratti di prestazione di lavoro a termine, stipulati tramite agenzie di

somministrazione lavoro, nell’ambito del progetto finanziato con i fondi destinati dalla Commissione

Europea all’Italia per fronteggiare situazioni emergenziali in materia di asilo, con la Misura

EmAs.Comm - Empowerment Asylum Commission, Sub action 2, possono essere modificati anche

in deroga, ove necessario, all’articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, al fine di consentire una più rapida trattazione delle

istanze avanzate, a vario titolo, da cittadini stranieri interessati dalla crisi internazionale in atto, il

Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022 le prestazioni di lavoro con

contratto a termine di cui all'articolo 103, comma 23, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. I relativi i contratti, già stipulati con

le agenzie di somministrazione lavoro, possono essere modificati anche in deroga, ove necessario,

all’articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente a euro 24.729.092 per l’anno

2022, si provvede ........

ART. 34

(Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici

ucraini)

1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto e sino al 4 marzo 2023, in deroga

agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,

n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio

temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai

professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono

esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una

professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale

conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Le strutture sanitarie

interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del Passaporto

europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero

professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le

predette strutture sanitarie forniscono alle regioni e alle province autonome sul cui territorio insistono,

nonché ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del

presente comma.

22

ART. 35

(Disposizioni urgenti in materia di procedimenti autorizzativi per prodotti a duplice uso e prodotti

listati per effetto di misure restrittive unionali)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Per le attività previste dal presente

decreto, l’Autorità competente può avvalersi, anche in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente,

di esperti anche estranei alla pubblica amministrazione. Per l’attuazione del presente comma è

autorizzata la spesa di euro 500.000 annui a decorrere dall’anno 2022.”;

b) all’articolo 8, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: “7-bis. I procedimenti autorizzativi di cui

al presente decreto, si svolgono esclusivamente tramite un sistema telematico basato su una

piattaforma digitale integrata, nel rispetto delle pertinenti disposizioni europee e del Codice

dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma

garantisce la protezione, la disponibilità, l’accessibilità, l’integrità e la riservatezza dei dati, nonché

la continuità operativa del sistema, cui si accede esclusivamente su base personale, mediante idonei

meccanismi di autenticazione.

7-ter. Con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana l’Autorità competente

comunica la data a partire di avvio dell’operatività della piattaforma di cui al comma 7-bis ed

eventuali sospensioni, anche parziali, del suo funzionamento.”;

c) all’articolo 17, il comma 4, è sostituito dal seguente: “4. L’Autorità competente effettua visite

ispettive presso le imprese mediante invio di ispettori che possono accedere ai locali pertinenti,

nonché esaminare e acquisire copie di registri, dati, regolamenti interni e altri materiali relativi ai

prodotti esportati, trasferiti o ricevuti in base al presente decreto.”.

TITOLO VI

ART. 36

(Disposizioni finanziarie)

ART. 37

(Contributo straordinario contro il caro bollette)

1. In dipendenza dell’andamento dell’economia e dell’impatto sociale dell’aumento dei prezzi e delle

tariffe del settore energetico, è istituito, per l’anno 2022, un contributo a titolo di prelievo

straordinario, determinato ai sensi del presente articolo, a carico dei soggetti che esercitano nel

territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica,

dei soggetti che esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei

soggetti rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano

l’attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì,

dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas

naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni

provenienti da altri Stati dell’Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono

l’attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei

certificati ambientali e dei carburanti.

2. La base imponibile del contributo straordinario è costituita dall’incremento del saldo tra le

operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022,

rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021. Il contributo si applica nella misura

del 10% nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a 5.000.000. Il contributo non è dovuto

se l’incremento è inferiore al 10 per cento.

3. Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive, al netto

dell’IVA, e il totale delle operazioni passive, al netto dell’IVA, indicato nelle Comunicazioni dei dati

23

delle liquidazioni periodiche IVA, presentate, ai sensi dell’art. 21-bis del decreto legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i periodi indicati al

comma 2.

4. I soggetti tenuti al pagamento del contributo ai sensi del comma 1, che partecipano a un gruppo

IVA costituito ai sensi dell’articolo 70-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, per determinare i saldi di cui al comma 2, assumono i dati delle fatture emesse e ricevute

dal Gruppo IVA che riportano il codice fiscale dei suddetti soggetti, secondo quanto previsto

dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 6 aprile 2018, e, per le

operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo IVA, i dati risultanti dalle scritture contabili

tenute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Il contributo è liquidato e versato entro il 30 giugno 2022, con le modalità di cui all’articolo 17 del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate,

sentita l’Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente, sono definiti gli adempimenti, anche

dichiarativi, e le modalità di versamento del contributo.

6. Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo, nonché per il relativo

contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto in quanto

compatibili.

7. Il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività

produttive.

8. Al fine di evitare, a tutela del consumatore, indebite ripercussioni sui prezzi al consumo dei prodotti

energetici e dell’energia elettrica, per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2022, i soggetti tenuti al

pagamento del contributo di cui al comma 1 comunicano entro la fine di ciascun mese solare

all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il prezzo medio di acquisto e di vendita

dell’energia elettrica, del gas naturale e del gas metano nonché dei prodotti petroliferi, relativi al mese

precedente. L’Autorità, anche avvalendosi dell’ausilio della Guardia di finanza, riscontra sulla base

dei dati ricevuti e di eventuali verifiche a campione la sussistenza dei presupposti per l’adozione dei

provvedimenti di sua competenza. Le modalità per la trasmissione dei dati di cui al presente comma

sono stabilite dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

ART. 38

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti

normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a,

Per saperne di più: