Dl Ucraina: Lucchini (Lega), ok a emendamento bioliquidi. Salvate aziende e migliaia di posti di lavoro

“Come gruppo Lega siamo soddisfatti dell’approvazione dell’emendamento a mia prima firma grazie al quale sarà possibile garantire un maggior approvvigionamento energetico utilizzando anche quell’energia prodotta dal settore bioliquidi, seguendo il principio del mix energetico che oggi più che mai serve all’Italia. L’emendamento approvato al Dl Ucraina permetterà alle aziende di utilizzare combustibile convenzionale in alternativa ai bioliquidi per produrre energia elettrica in questa fase emergenziale dove scarseggia la materia prima. Gli impianti del settore bioliquidi, infatti, da giorni non ricevono più la biomassa necessaria per produrre energia e quindi per svolgere il proprio lavoro, basti pensare che buona parte di questa proviene da Ucraina e Russia. Siamo orgogliosi del risultato raggiunto in Aula dal gruppo Lega perché grazie a questo emendamento sosteniamo le aziende italiane e quindi tuteliamo migliaia di posti di lavoro in un momento così difficile per il settore produttivo del nostro Paese”.

Così la deputata Elena Lucchini, capogruppo Lega in commissione Ambiente della Camera.