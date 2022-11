Domani a Roma l’Assemblea elettiva della Spesa in Campagna-Cia

“Filiera corta: l’importanza delle relazioni”. Questo lo slogan scelto per l’Assemblea elettiva nazionale de la Spesa in Campagna, l’associazione per la promozione della vendita diretta di Cia-Agricoltori Italiani, che si terrà a Roma domani, mercoledì 23 novembre, alle ore 10.30, presso l’Auditorium Giuseppe Avolio.

I lavori si apriranno con la relazione del presidente uscente dell’associazione, Matteo Antonelli, per poi proseguire con gli interventi di tanti protagonisti del settore: Lucio Fumagalli (presidente Istituto Nazionale di Sociologia Rurale) su “Una relazionalità vincente”; Domenico Francomano (coordinamento GAL Abruzzesi) su “Il contributo dei GAL nella filiera corta e la cooperazione”; Dario Da Re (presidente Consulta di quartiere Padova 4B) su “L’esperienza della comunità locale nei Mercati della Spesa in Campagna”; Francesca Cannata (cliente bottega di la Spesa in Campagna di Siena) su "L'esperienza della comunità locale nella Bottega della Spesa in Campagna"; Barbara Nucciarelli (presidente territoriale Area Centro Sud e Isole Circolo aziendale Generali) su “L’esperienza dei CRAL con l’associazione la Spesa in Campagna”. Modera la giornalista Maria Ida Masci.

Il dibattito chiuderà la sessione pubblica con l’elezione del nuovo presidente da parte dei delegati e le conclusioni affidate al presidente nazionale di Cia, Cristiano Fini.