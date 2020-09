Donne in campo, Confeuro: promuovere parità di genere per sviluppo sostenibile ed equilibrato

E’ giunto il momento di superare qualunque forma di disparità, per ridurre il divario di genere fino ad azzerarlo. Parità di genere in agricoltura significa più cibo, meno fame e più sicurezza per le famiglie. Per questo la nuova Pac, a livello europeo, e il Green New Deal, a livello nazionale, non possono dimenticare di sostenere le imprenditrici agricole per permettere alle donne di offrire il loro contributo, rafforzando così la sostenibilità economica, sociale e ambientale del settore primario.

