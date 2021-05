Dop-Igp, Centinaio (Mipaaf): Far conoscere nostre eccellenze ai giovani e renderle protagoniste nel mondo

"In questo momento storico occorre fare squadra affinché le eccellenze del nostro paese vengano tutelate, ma soprattutto valorizzate nel migliore dei modi. Questa iniziativa serve per fare il punto della situazione e per un confronto con McDonald's che può essere un interlocutore privilegiato delle nuove generazioni". Lo ha sottolineato il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio, partecipando al webinar "Dop e Igp incontrano il futuro - Regione Sicilia", organizzato da Fondazione Qualivita, Origin Italia in collaborazione con McDonald's. "Molto spesso - ha ricordato il sottosegretario - le istituzioni fanno fatica a far passare alcuni messaggi. La generazione Z ha una grande competenza sull'ambiente, meno sulle eccellenze dell'agroalimentare italiano o sui consorzi. Ecco perché dobbiamo lavorare per far conoscere ai giovani i prodotti di qualità del nostro paese. E un attore importante e mondiale come McDonald's può diventare un veicolo d'informazione e - come accaduto già in passato - essere propositivo su determinati prodotti. Compito dei consorzi, insieme alla politica, è che la qualità resti alta, e far conoscere a un pubblico vasto ed eterogeneo anche prodotti agroalimentari che purtroppo a volte sono poco valorizzati. La Regione Sicilia tra le sue molte eccellenze - ha infine ricordato Centinaio - ha il cioccolato di Modica, unica Igp a livello europeo. Sono convinto che tutti dobbiamo aiutare queste eccellenze ad essere protagoniste, non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo".

